Na ceste se v tekmovalnem ritmu vrača tudi Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je težko čakal začetek sezone. Pred dnevi je v izjavi za klubsko spletno stran povedal, kako navdušen je, da si bo na dres lahko znova pripel startno številko in se pridružil ekipi. "Prve dirke sezone sem v zadnjih tednih gledal po televiziji in ob tem užival, hkrati pa sem si tudi sam želel biti v akciji. Priprave so bile dobre, imel sem nekaj težav s prebavili v januarju, kar ni bilo prijetno. Zdaj sem na srečo v redu in ponovno zdrav," je dodal 24-letni kolesar s Klanca pri Komendi, ki bo danes v Španiji na dirki Jaen Paraiso Interior, znani tudi kot trasa oljk, začel sezono 2023, v kateri bo glavni cilj Dirka po Franciji.

Trasa enodnevne dirke Jaen Paraiso Interior:

Foto: spletna stran clasicajaen.com

Pogačar, ki je zaradi zdravstvenih težav v januarju nekoliko spremenil prvotni razpored dirk, bo tako izpustil eno najpomembnejših dirk svoje ekipe − Dirko po Združenih arabskih emiratih (20.−26. februar), kjer je zmagal v preteklih dveh letih.

Namesto tega se bo dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji navijačem predstavil danes, na makadamski preizkušnji Jaen Paraiso Interior, kjer bodo morali kolesarji premagati 178,9 kilometra dolgo traso med Ubedo in Baezo z okoli 2.300 višinskimi metri med številnimi oljčnimi nasadi. Trasa ponuja več klancev in sedem makadamskih odsekov v skupni dolžini 45 km. Zadnji bo na vrsti okoli deset kilometrov pred ciljem, v dolžino pa meri 6,4 kilometra z dvokilometrskim vzponom.

Trabajo incansable de todo el equipo y las instituciones para que desde mañana podamos disfrutar del ciclismo.



💚⌛️ GF y #ClásicaJaén23 pic.twitter.com/01q4YaaX9H — Clásica Jaén Paraíso Interior (@ClasicaJaen) February 11, 2023

V močni ekipi UAE Team Emirates bo Pogačarju med drugimi pomagal še en Slovenec Domen Novak. Največji tekmeci pa bodo Francoza Guillaume Martin (Cofidis) in Warren Barguil (Arkea Samsic), Italijan Lorenzo Rota (Intermarche-Circus-Wanty) ter domačin Ion Izagirre (Cofidis). Lani je prvo izdajo te dirke dobil Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan).

Po ponedeljkovi preizkušnji se Pogačar seli v Andaluzijo, kjer se bo prvič v karieri udeležil tamkajšnje petdnevne dirke. Ta bo na sporedu med sredo in nedeljo. Na 69. dirki po Andaluziji bo nastopil tudi Novak, v dresu Bahrain-Victorious pa predvidoma še Matej Mohorič. Od največjih zvezdnikov bodo na startu po prvotnih informacijah tudi Kolumbijec Egan Bernal, Britanec Tao Geoghegan Hart (oba Ineos Grenadiers) ter Španca Enric Mas (Movistar) in Mikel Landa (Bahrain).

Najboljša slovenska uvrstitev po Andaluziji je še vedno v rokah Tadeja Valjavca iz leta 2007, ko je bil skupno tretji. Simon Špilak je bil šest let kasneje četrti. Dirko je največkrat, petkrat, dobil zdaj upokojeni Španec Alejandro Valverde.

