Monika Hrastnik šesta, zmaga Valentini Höll

Devetindvajsetletna Monika Hrastnik se je morala do finala prebiti skozi polfinale, v njem pa je bila četrta najhitrejša. Nedeljska vožnja ji je uspela v zgornjem delu, v spodnjem pa je izgubila precej časa in ob prihodu v cilj zasedla četrto mesto. Do konca sta jo prehiteli še dve najhitrejši tekmovalki, tako da je zasedla končno šesto mesto, kar je izenačena druga najboljša uvrstitev to sezono. Boljša je bila le na drugi postaji v Leogangu, ko je bila četrta. Šesta je bila še v Val di Soleju.

V boju za zmago sta se še drugi konec tedna zapovrstjo znašli svetovna prvakinja Valentina Höll in Nemka Nina Hoffmann. Za razliko od Arinsala pa je bila tokrat boljša Avstrijka, ki je slavila s prednostjo 2,84 sekunde. Tretje mesto je zasedla Francozinja Marine Cabirou (+5,352). Hrastnik je zaostala 9,528 sekunde.

Do konca sezone svetovnega pokala ostajajo še štiri postaje. Prihodnji konec tedna se bodo tako v olimpijskem krosu kot spustu merili v Les Getsu.