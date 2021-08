Mohorič še tretjič drugi in zdaj le še dve sekundi za vodilnim

V skupnem seštevku je Mohorič zadržal drugo mesto in se povsem približal vodilnemu Portugalcu Joau Almeidi (Deceuninck-Quick-Step). Šestindvajsetletnik iz Podblice po novem zaostaja le še dve sekundi za mladim Portugalcem, ki je bil danes četrti. Tretje mesto v seštevku še naprej drži Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Za Almeido zaostaja 14 sekund.

Danes torej do večjih sprememb v skupnem seštevku ni prišlo, tudi ubežnike pa je glavnina ves čas držala na varni razdalji. Zadnje štiri med njimi so ujeli v krožnem delu trase okoli Bielsko-Biale vsega nekaj kilometrov pred ciljem.

It was REALLY close!

