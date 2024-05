Sama trasa, na kateri bosta nastopila Matej Mohorič in Matevž Govekar, je sicer dolga kar 327 km, a obstajajo tudi krajše in ena daljša različica (XL verzija je dolga 560 km). Na glavni preizkušnji Unbound 200 se bo prvič v karieri preizkusil lanski svetovni prvak v disciplini kolesarjenja po makadamu Mohorič. Devetindvajsetletnik je lani slavil v Benečiji in že takrat po dirki dejal, da bi se rad preizkusil na Unboundu.

"Navdušen sem, ker bom prvič del Unbounda 200. To bo pravzaprav šele moja druga makadamska dirka, prva je bila lani v Benečiji na svetovnem prvenstvu, zato je pred mano veliko neznank," je dejal slovenski kolesar. "Ne vem natančno, kaj pričakovati. Je precej daljša kot lanska preizkušnja na svetovnem prvenstvu (169 km, op. STA). Je enkrat daljša, enkrat dlje bomo tudi na kolesu. Glede na enkrat več višinskih metrov, preizkušnja bolj ustreza vzdržljivim kolesarjem. Ne vem, kako se bom spopadel z ostalimi, ampak dal bom vse od sebe ter užival v mavričasti majici svetovnega prvaka."

"To bo edinstvena izkušnja in užil jo bom kar najbolj," je še zaključil član Bahrain-Victoriousa. Ob njem bosta v ekipi tudi Govekar ter Poljak Lukasz Wisniowski. Govekar je lani prav tako nastopil na SP v Benečiji in zasedel 15. mesto.

Kolesarji morajo ob tem upoštevati tudi določena pravila. Spremljevalnih vozil ni, pomagači ob trasi pa lahko hrano in pijačo delijo le na dveh točkah, in sicer na 112 in 238 kilometrih. Kolesarji si lahko med sabo pomagajo pri tehničnih težavah, v posebnih trgovinah lahko celo kupijo nadomestne dele ali pa jim ob težavah pomaga občinstvo ob trasi. Vsi kolesarji imajo poleg tudi mobilni telefon, ves čas pa jih v ozadju lovi metla, ki meri čas glede na vodilnega.

Matej Mohorič in Matevž Govekar Foto: Vid Ponikvar "Res se veselim dirke vseh dirk po makadamu," je povedal Govekar. "Po drugi strani pa me je kar malo strah, ker je tako dolga. Sem kar mlad, zato bo vse to velik preizkus za moje telo in glavo. Dal bom vse od sebe, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi."

Dirka se bo začela v soboto, prvega junija, ob 12.50 po srednjeevropskem času (ob 5.50 po lokalnem), zmagovalni čas pa je lani znašal 10 ur in šest minut. Na startu 327 km dolge dirke bo skupaj 1308 izbranih kolesarjev, od tega 137 v moški elitni kategoriji. Skupaj bodo morali premagati 3611 višinskih metrov.

"Lukasz in Matevž bosta z mano in to izkušnjo bomo skušali narediti nepozabno. To bo zelo dolg in zahteven dan, ampak seveda bomo startali na zmago, zakaj pa ne?" je še pristavil Mohorič.