Slovenski BMX-kolesar Jaka Remec je v Madridu osvojil deseto mesto in s tem točke Mednarodne kolesarske zveze, ki so pomembne za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu leta 2024.

Komaj 17-letni Ljubljančan Jaka Remec (Unior-Sinter Factory Racing) je v nedeljo na tekmovanju Urban World Series v Madridu po odličnih nastopih v kvalifikacijah in polfinalu v finalu osvojil deseto mesto in pod svoje ime vpisal prve letošnje točke UCI, ki tlakujejo pot do olimpijskih iger. To je dobra popotnica za naprej, Remec pa sporoča, da bo prihodnjič še boljše.