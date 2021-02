Manever, ki ga je izumil Slovenec, ni več dovoljen

Čeprav v tujini govorijo, da je Chris Froome leta 2016 na Dirki po Franciji prvi uporabil tovrstni spust po klancu navzdol, pri katerem kolesar v aerodinamičnem položaju sedi na okvirju kolesa (štangi, po domače) in povrhu vsega še vrti pedala, se je Slovenec Matej Mohorič prvi podpisal pod tovrstno vožnjo.

"Tega školjkastega načina kolesarjenja sem se sam spomnil. Presenečen sem bil, ko je bilo svetovno prvenstvo in so se tako vozili tudi ostali. Nisem vedel, da sem prvi. Iz moje vasi do Kranja je pretežno 15 kilometrov spusta. Vedno se mi je mudilo na trening in sem poskušal priti čim hitreje ter s čim manj energije," je že leta 2014 v intervjuju za Sportal razlagal Mohorič, zakaj se je odločil za tovrstno vožnjo.

Spust in metanje plastenk

Strokovnjaki so nato preučevali, katera pozicija je med kolesarji najboljša, in s prstom pokazali na tisto, ki jo uporablja prav slovenski kolesar. Posnemati so ga začeli številni kolesarji, tudi naš zvezdnik Primož Roglič.

A bo od 1. aprila naprej tovrstna vožnja prepovedana, so sporočili z Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Prav tako so se odločili, da kolesarji ne bodo smeli več metati plastenk, ko se bodo peljali v večji skupini.

Matej Mohoric on his way to victory today in the GP Industria Artigianato ... Shades of Froomeys descending 😂😂😂 pic.twitter.com/c3hSVgtVdl — British Cycle Sport (@VeloUK) March 4, 2018

Za prvi ukrep so se odločili iz varnostnih razlogov, da bi kolesarstvo postalo varnejše. Da bodo vse bolj pazili na varnost kolesarjev, je veliko prispeval tudi grozovit padec v zaključku lanskoletne prve etape na dirki po Poljski, ko jih je v ciljnem šprintu huje skupil Fabio Jakobsen, potem ko mu je rojak Dylan Groenewegen zaprl pot in ga zrinil s steze.

"UCI komite se je odločil, da v veljavo stopita novi pravili. Kolesarji ne bodo smeli več metati plastenk s pijačo med vožnjo v večji skupini. Ob takšnih manevrih se lahko zgodi, da drugi kolesar povozi plastenko in pade. Prav tako smo črtali vožnjo kolesarjev na okvirju povsem pri krmilu, medtem ko se spuščajo po klancu navzdol," so zapisali pri UCI.