Longo Borghini dobila Giro, Urška Žigart zasedla 12. mesto

Za 27-letno Slovenko, sicer zaročenko Tadeja Pogačarja, je to najboljša uvrstitev v karieri na treh največjih dirkah. Pred tem je bila najvišje 29. na dirki po Franciji pred dvema letoma. Lansko dirko po Italiji je Žigart končala predčasno po padcu in posledičnem pretresu možganov.

Tokrat je do 12. mesta posegla predvsem po zaslugi sobotne kraljevske etape na Blockhaus, ki jo je končala prav na 12. mestu.

Danes je Žigart zasedla 24. mesto z zaostankom 47 sekund. Etapo je dobila predstavnica Mavricija Kimberley Le Court Pienaar (AG Insurance-Soudal), ki je v sprintu trojice ugnala Američanko Ruth Edwards (Human Powered Health) in Nemko Franzisko Koch (DSM-firmenich PostNL).

