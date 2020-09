Kronometra nacij letos ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

negotovostv pripeljala do odpovedi

Zaradi zdravstvene krize so se organizatorji kolesarske dirke kronometra nacij odločili, da dirke, na kateri je Slovenec Primož Roglič lani osvojil tretje mesto, letos ne bo. V Herbiersu bi 39. izvedba dirke morala potekati 18. oktobra, a so organizatorji na spletni strani objavili, da je letos ne bodo izpeljali.

"Celo poletje smo delali, da bi lahko organizirali kronometer nacij, a se na žalost stanje v Franciji ni izboljšalo. Negotovost glede prihodnosti in tveganje, da bi ogrozili prihodnost naše organizacije, so pripeljale k odpovedi vseh dogodkov 39. izvedbe," so zapisali organizatorji.

Dirka, ki jo je lani dobil Nizozemec Jos van Emden pred Italijanom Filippom Ganno in Rogličem, je prestavljena na oktober 2021.

