Na nevarne odseke trase 6. etape dirke CRO Race, ki je v zadnjih kilometrih kolesarje v dveh krogih vodila po ulicah Zagreba, je prvi opozoril nekdanji športni direktor, danes komentator kolesarstva Johan Bruynnel. Na Twitterju je javno okrcal vodstvo Mednarodne kolesarske zveze (UCI), ko je v sarkastičnem slogu zapisal: Lepo je videti, da si je UCI varnost kolesarjev zastavil kot eno od svojih prioritet. Poglejte si zaključni krog zadnje etape Dirke po Hrvaški. WTF????" je bil oster Belgijec.

Great to see that @UCI_cycling is making the riders’ safety one of their priorities nowadays. Look at this finishing circuit in final stage of Tour of Croatia 🇭🇷 today. WTF??!? pic.twitter.com/QN2iPoHDOR — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) October 2, 2022

V videu, ki ga je objavil, pozornost pritegne del trase, kjer kolesarji drvijo čez tirnice, namenjene vožnji tramvajev, ki so lahko ob stiku s kolesom zelo nevarne, pa kar po pločniku mimo kovinskih stebričkov, da bi se izognili pastem tlakovanega odseka, trasa pa je polna tako imenovanega cestnega pohištva, ki ni bilo primerno označeno.

Zaradi zgoraj naštetih izzivov sicer nihče od kolesarjev ni padel, se je pa nesreča zgodila zaradi predmeta (bidona?) na cestišču, kar je povzročilo padec Axla Laurancea (B6B Hotels-KTM), zmagovalca 4. etape.

Rogličev moštveni kolega: Prvič in zadnjič

Na nevarne odseke je javno opozoril tudi kolesar ekipe Jumbo-Visma Jos van Emden, udeleženec hrvaške dirke, da si želi bolj varne trase v Zagrebu, je v pogovoru z novinarji po zaključku etape opozoril tudi zmagovalec Toura Jonas Vingegaard.

Once again the @UCI_cycling is being the UCI. Not only today but 3 out of 6 stages where way over the limit.@DLappartient how do you think it's going? https://t.co/4VQOmqfe2i — Jos van Emden (@josvanemden) October 2, 2022

"Še enkrat več se je izkazalo, da je UCI res UCI. Ne samo danes (v nedeljo, op. a.), kar tri od šestih etap so šle čez mejo. David Lappartient (predsednik UCI, op. a.), kako se vam zdi, da gre," je Van Emden vprašal na Twitterju, pozneje pa v komentarju Bruyneelove objave zapisal, da je to njegova prva in zadnja udeležba na Dirki po Hrvaški. V izjavi za VeloNews je dejal, da je UCI v njegovih očeh izgubila vso kredibilnost. "Pokazali so, da jim je čisto vseeno. Preprosto jim ni mar za našo varnost. Stoodstotno sem prepričan, da ne preverjajo, kakšni so zaključki etap," je bil oster 37-letni nizozemski veteran.

Negli ultimi 5 anni prima il Tour of Croatia e poi la Cro Race hanno proposto per ben 3 volte l'arrivo di Crikvenica (2018,2021,2022).

In tutte e tre le occasioni la stretta curva ad U ai -600m è stata teatro di cadute.

Come di consueto la sicurezza giunge dopo tutto#CRORace pic.twitter.com/YsW26jAmLO — Leonardo (@Leonardo44447) September 30, 2022

Na dogajanje se je odzval tudi nekdanji moštveni kolega Tadeja Pogačarja Rory Sutherland, ki dvomi o tem, da se je v zadnjih letih na področju varnosti kolesarjev karkoli spremenilo. "Odkar sem pred dvema letoma nehal dirkati, se ni spremenilo nič. Še celo poslabšalo se je. Kako je kaj takega lahko kadarkoli okej," se je vprašal.

Na dogajanje se je odzval tudi Michael Morkov iz ekipe Quick-Step Alpha Vinyl Team:

Who have the responsibility for our safty in a UCI race ? @UCI_cycling please help us 🙏 https://t.co/AntsLkL2ar — Michael Mørkøv (@MichaelMorkov) October 2, 2022

Zadnji del zaključne etape dirke CRO Race ni edina nevarna situacija na dirkah te sezone. Podobno se je dogajalo na dirki Vuelta a Burgos, kjer je kolesar ekipe Jumbo-Visma David Dekker ob stiku s hitrostno oviro poletel po zraku in povzročil množični padec, na Dirki po Poljski, in to celo v več etapah, in še bi lahko naštevali.

Pri Mednarodni kolesarski zvezi se na kritike o zaključku dirke CRO Race še niso odzvali, so pa varnostne protokole posodobili februarja 2021, ko so med drugim uvedli dodatne zahteve pri organizacij dirk svetovne serije za moške in ženske ter rangu dirke ProSeries za moške.

Dirka po Hrvaški spada v rang 2.1., prav letos pa so organizatorjem pri UCI zagotovili napredovanje dirke v serije ProSeries (2.Pro), kar je razred, v katerega se uvršča dirka Po Sloveniji.

Direktor dirke CRO Race: Za nas je največji kompliment to, da uživamo zaupanje kolesarjev



Kljub zgoraj omenjenim kritikam, ki se vedno širijo hitreje kot pohvale za dobro opravljeno delo, pa so bili organizatorji dirke CRO Race deležni tudi pohval in čestitk.



Vladimir Miholjević, direktor dirke CRO race. Foto: CroRace "Zadovoljni smo bili že s sestavo startne liste. To, da je bilo letos na dirki šest ekip svetovne serije, dva zmagovalca Dirke po Franciji (Jonas Vingegaard in Geraint Thomas, op. a.), aktualni zmagovalec dirke Milano-Sanremo (Matej Mohorič, op. a.), … nam ogromno pomeni. Za nas je največji kompliment to, da uživamo zaupanje kolesarjev, ki se kaže v tem, da se želijo udeležiti naše dirke, mi pa se po drugi strani trudimo, da njihovo zaupanje upravičimo, to pa storimo tako, da jih obravnavamo na način, ki si ga zaslužijo. Tako glede namestitve, glede varnosti in medijske pokritosti ter izpostavljenosti naše dirke," je v pogovoru za Sportal povedal direktor dirke Cro Race Vladimir Miholjević.



Miholjević v pogovoru z medijskim predsatvnikom ekipe Jumbo-Visma Ardom Bierensom. Foto: CroRace "Naslednji kompliment, ki nam je dokaz, da smo svoje delo dobro opravili, pa je način, na katerega se kolesarji borijo za zmago na dirki. Pa ne govorim samo o kolesarjih iz drugega ali tretjega kolesarskega razreda, ampak tudi o kolesarjih s prve svetovne lige," je našteval Miholjević, ki mu je kot tehničnemu direktorju ekipe Bahrain-Victorious, največ pomenila končna zmaga Mateja Mohoriča.



"Matej je znova dokazal, da je najbolj inteligenten kolesar na svetu" "Vem, kaj takšen uspeh zanj pomeni po preboleli okužbi s covidom in mononukleozo, vemo tudi, kaj vse je naša ekipa preživela to sezono in kako močni smo morali biti, da smo ostali stabilni. Razplet dirke ne bi mogel biti boljši. Od kolesarjev na zmagovalnem odru, od zmagovalca zadnje etape Elie Vivianija, do Ineosa Grenadiers kot najboljše ekipe, do 19-letnega Oscarja Onleya iz ekipe DSM, ki je na vzponih lahko konkuriral Vingegaardu in je očitno prihodnost kolesarstva do Matejeve premetenosti. Da je na koncu dirko zmagal po zaslugi odbitnih sekund, je samo še dodatna potrditev, da je najbolj inteligenten kolesar na svetu, ki zna spojiti in analizirati ter pretvoriti v rezultat dejstva, ki so zapisana v priročniku o dirki," je Miholjević polaskal slovenskemu asu. Matej Mohorič je s taktično vožnjo v zadnji etapi za pičlo sekundo ugnal Jonasa Vingegaarda. Foto: KL-Photo Povedal je še, da je za prihod Vingegaarda na Hrvaško izvedel približno mesec in pol pred širšo javnostjo, da se bo to tudi dejansko zgodilo pa začel verjeti šele 72 ur pred začetkom dirke, ko je ime Jonas Vingegaard zagledal na seznamu prijav. Kako jim je sploh uspelo privabiti prvo ime letošnjega Toura na dirko nižjega ranga? "Kot ekipa smo v stiku z njegovim agentom Mattio Gallijem, ki je tudi zastopnik Primoža Rogliča, Jana Tratnika in Frana Miholjevića (hrvaškega kolesarja v ekipi Bahrain, sina direktorja dirke CRO Race, op. a.). Slišal sem neke govorice, nakar me je Mattia poklical in mi povedal, da obstaja resen interes za to, da bi se Jonas udeležil naše dirke, in nazadnje je tudi prišel" je ozadje udeležbe Danca na hrvaški dirki pojasnil direktor CRO Racea.

