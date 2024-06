Zahteven gorski test za Rogliča, ki bo danes kraljeval v rumenem

Pred kolesarji na dirki po Dofineji je še en zahteven dan v Alpah. Na 155 kilometra dolgi trasi od Albertvilla do Samoensa jih čakajo štirje kategorizirani vzponi, vključno s ciljnim, kar skupaj nanese 4300 višinskih metrov. Navkreber bo šlo že od starta, ko se bodo kolesarji začeli vzpenjati na Col des Saises, klanec 1. kategorije, ki bo vrh dosegel na 33. kilometru trase, 1661 metrov nad morjem. Klanec bo dolg 9.4 kilometra in ima 6.6-odstoten povprečni naklon.

Naslednji vzpon bo kolesarje peljal na prelaz Cote d'Araches, 948 metrov nad morjem. Gre za vzpon 1. kategorije, ki bo vrh dosegel na 85.9 kilometra trase. Klanec bo dolg 6.4 kilometra in ima 7.1-odstoten povprečni naklon.

Približno na 100. kilometru trase se bodo kolesarji začeli vzpenjati na Col de la Ramaz (1619 m). Čaka jih 13.9 kilometra dolg klanec s sedemodstotnim povprečnim naklonom. In tudi tukaj se trpljenje še ne konca. Tudi danes bo cilj na vrhu vzpona. Kolesarji bodo zagrizli v klanec ekstra kategorije Samoens 1600. Gre za deset kilometrov dolg klanec s kar 9.3-odstotnim povprečnim naklonom, kmalu na začetku bo šlo tudi čez 12 odstotkov.

Po včerajšnji zmagi bo v rumeni danes vozil slovenski as Primož Roglič (BORA-hansgrohe), ki ima pred prvim zasledovalcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) 19 sekund naskoka. Vodi tudi v posebnem seštevku za zeleno majico, a ker ne more nositi dveh, jo bo danes posodil Giuliu Cicconeju (Lidl – Trek), ki je bil včeraj zelo konkurenčen na zadnjem vzponu. Francoz Mathis Le Berre (Arkéa - B&B Hotels) ostaja v pikčasti majici najboljšega na gorskih ciljih, z belo najboljšega mladega kolesarja pa se bo moral zadovoljiti Evenepoel.

Startna lista se zaradi bolezni ali posledic padca v 5. etapi krči naprej. Že včeraj so si ekipe Lidl-Trek sporočili, da Taa Geoghegan Harta zaradi bolečin v hrbtu, ki so posledica padca, ne bo na startu.

