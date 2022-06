Za konec še kraljevaska etapa, Roglič brani rumeno majico

Danes se z osmo, kraljevsko etapo končuje 74. izvedba Kriterija po Dofineji. Slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je včeraj prevzel skupno vodstvo na dirki in danes na 137,5 kilometra dolgi preizkušnji z epskim ciljnim vzponom na Plateau de Solaison brani rumeno majico.

Zadnja etapa letošnje Dofineje se bo začela ob 13.05 v mestecu Saint-Alban-Leysse, že takoj na začetku pa se bodo kolesarji zapodili v prvi klanec dneva, na Col de Plainpalais (8,8 km vzpona pri 6,5 % povprečnega naklona). To je vzpon prve kategorije. Na 30. kilometru etape bodo dosegli vrh klanca tretje kategorije, Col de Leschaux (7,9 km, 4,5 %), na 88. kilometru etape pa jih že čaka nov klanec prve kategorije, znameniti Col de la Colombiere (11,8 km, 5,8 %).

Foto: zajem zaslona

Karavano v cilju pričakujejo enkrat med 16.40 in 17.08, a do njega vodi peklenski zaključni vzpon na Plateau de Solaison. Gre za 11,3 kilometre dolg vzpon s povprečnim naklonom 9,2 % in deli, ki presegajo 11 %. Na tem klancu bo morala nizozemska ekipa, ki na tej dirki dominira, v ogenj vreči svoja najmočnejša plezalna aduta, vodilnega Rogliča in njegovega asistenta, Danca Jonasa Vingegaarda.

"Ta dirka je zame trening, vseeno mi je, ali jo dobim ali izgubim," je včeraj povedal Roglič in namignil, da mu ne bi bilo težko pomagati tudi Vingegaardu do etapne zmage: "Pomagati moramo drug drugemu, saj to ekipo dela močnejšo."

Foto: zajem zaslona

Kdo pa utegne ogroziti zmagoslavje Jumbo-Visme? Včeraj je dobro formo na zahtevnih klancih pokazal Avstralec Ben O'Connor (AG2R Citroen), ki je tudi tretji v skupnem seštevku z 1:24 zaostanka za Rogličem. Morda z napadom poskusi britansko moštvo Ineos Grenadiers, ki ima aduta v Tau Geogheganu Hartu (četrti v skupnem seštevku, 1:30 za Rogličem), morda Bahrain Victorious z Damianom Carusom (+ 1:32), ali Groupama FDJ z Davidom Gaudujem (1:40), a po doslej videnem je vendarle težko verjeti, da bi izjemno močna nizozemska ekipa lahko zapravila zmago.

Skupni vrstni red po sedmih etapah Mesto Kolesar Čas 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 25;22:08 2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) + 0:44 3. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroën) 1:24 4. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 1:30 5. Daniamo Caruso (Ita/Bahrain Victorious) 1:32 6. David Gaudu (Fra/Groupama - FDJ) 1:40 7. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X) 2:05 8. Matteo Jorgenson (ZDA/Movistar) 2:06 9. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 2:12 10. Louis Meintjes (JAR/Intermarche Wanty Gobert Materiaux) 2:16

