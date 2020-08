V živo: Bernal sploh ni štartal, Kruijswijk odstopil po padcu, Mohorič med ubežniki

Kriterij Dauphine, 4. etapa v živo:

105 km do cilja: De la Cruz je bil prvi tudi na drugem vrhu dneva, na Col de la Croix Fry, drugi je bil De Gendt, Masnada tretji. Glavnina, na čelu katere tempo narekujejo kolesarji Jumbo-Visme zaostaja 3:15.

112 km do cilja: V padcu na 29. km dirke jo je skupil Rogličev moštveni kolega Steven Kruijswijk in ob Emanuelu Buchmannu ter Gregorju Muhlbergerju (Bora-Hansgrohe) dirko končal. Prvi gorski cilj (Col del Plain Bois) je osvojil David de la Cruz, petnajsterica ubežnikov ima 3 minute in 45 sekund prednosti pred glavnino s Primožem Rogličem.

Kruijswijk komt ten val en moet opgeven in Critérium du Dauphiné https://t.co/n4UufwaBvW — NUsport (@NUsport) August 15, 2020

"Steven je padel na spustu s Col del Plain Bois, nadaljevati ne more, odstopil je z izpahnjeno ramo," je prek Twitterja sporočila Jumbo-Visma.

🇫🇷 #Dauphiné @s_kruijswijk has crashed in the descent of the Col de Plan Bois together with Buchmann. Kruijswijk can't continue and has to abandon the race with a dislocated shoulder. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 15, 2020

118 km do cilja: Za prvi napad dneva je poskrbel Thomas De Gendt (Lotto Soudal), najprej ni bil uspešen, po nekaj poskusih se je v ospredju vendarle izoblikovala večja skupina ubežnikov. V tej so: Lennard Kamnä (Bora-Hansgrohe), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Marc Soler (Movistar), Jack Haig (Mitchelton-Scott), Marc Hirschi (Team Sunweb), Luis Leon Sanchez (Astana Pro Team), Dylan van Baarle (Team Ineos), Matej Mohorič (Bahrain-McLaren), Nicolas Edet (Cofidis), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Dylan Teuns (Bahrain-McLaren), Kenny Ellisonde (Trek Segafredo), Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep), Michal Kwiatkowski (Ineos) in Fausto Masnada (CCC).

Kolesarje danes čaka šest kategoriziranih klancev, prvi vzpon je že na 28. kilometru na 1.299 metrov visoki Col del Plain Bois (6,3 km vzpona, povprečni naklon 9,5 %), na 41. kilometru sledi še en klanec prve kategorije, Col de la Croix Fry (1.477 m. n. v., 6,6, km plezanja, 7,9 % povpr. naklon), pa nato nekaj lažji klanec tretje kategorije na 50. kilometru etape, Col des Aravis (1.484 m. n. v., 4,3 km dolg, 5,5 % povpr. nakl.), nato spusti in spet klanec, tokrat druge kategorije, Cote d?Hery-sur-Ugine (1.006 m. n. v., 2,7 km, 8,8 %), potem pa dirka postane nadvse resna. Na 120. kilometru kolesarje namreč laka vrhunec etape, vzpon ekstra kategorije na Monte de Bisanne (1.723 m. n. v. , 12,4 km, 8,2 %), pa nato ciljni vzpon druge kategoerije na Monte de l'altiport (1.458 m. n. v., 7,4 km, 4,7 %).

Etape 4 #Dauphiné



🚩 Ugine - Megève 🏁

📏 153,5 km

🚩 : 12h05 / 12.05 PM

🏁 : entre 16h33 et 17h07 / between 4.33 PM and 5.07 PM



📺 : 15h15 sur @francetvsport & @France3tv pic.twitter.com/8uUbbzEHNW — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 15, 2020

Etape danes ni začel Kolumbijec Egan Bernal (Ineos), ki je po treh etapah v skupnem seštevku zasedal sedmo mesto. "Danes ne bo startal," je pred začetkom dirke potrdil njegov moštveni kolega Geraint Thomas, je poročanje portala cyclingnews posredovala STA. "Ima bolečine v hrbtu in zanj je najboljše, da se odpočije. Do Toura ni več veliko, zato je pomembno, da bo takrat 100-odstotno pripravljen. Mislim, da ni nič resnega, a bolje je biti previden," je še dodal Thomas.

Stage four of the #Dauphine is set to begin shortly. We can confirm @Eganbernal will not take the start this morning in Ugine. pic.twitter.com/uRLT6NHu2p — Team INEOS (@TeamINEOS) August 15, 2020

Odstop Bernala je presenetil tudi vodilnega koelsarja na dirki, Primoža Rogliča, ki pa je v svojem slogu diplomatsko povedal: "Mislim, da za nas to ne spremeni veliko. Moramo se osredotočiti na svoje delo in poskusiti biti najboljši. Veselim se te etape. Še vedno bo težak boj, ni vse na Eganu, saj je tu veliko odličnih kolesarjev. Ne vem, kaj bo danes, a bo težko. Takoj na začetku nas čakajo hribi, mi si želimo nadzora in dobrega položaja. Osredotočili se bomo na to."

Roglič ima v skupnem seštevku štirinajst sekund prednosti pred Francozom Thibautom Pinotom (Groupama - FDJ) in dvajset pred Nemcem Emanuelom Buchmannom (Bora Hansgrohe).