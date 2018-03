Korošec tretji na kolesarski VN Slovaške

Slovenski kolesar Rok Korošec, član avstrijske ekipe MyBike Stevens, je na enodnevni dirki Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia osvojil tretje mesto. Pred njim sta na dirkališču Slovakia Ring ciljno črto v sprintu po 158,7 kilometra prečkala Poljak Maciej Paterski in Alan Banaszek.

To so prve stopničke Korošca v tej sezoni in druge slovenske na omenjeni dirki. Leta 2014 je bil prav tako tretji Andi Bajc, zdajšnji moštveni kolega Korošca pri avstrijski ekipi, ki jo kot športni direktor vodi Slovenec Luka Žele.