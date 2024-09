Kooiju sprinterska klasika po Hamburgu, Mezgec v vlogi pomočnika

Nizozemski kolesar Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec enodnevne klasike Bemer Cyclassics v Hamburgu (177,5 km), ki spada v svetovno serijo kolesarstva. Ugnal je Italijana Jonathana Milana in Eritrejca Biniama Girmaya. Na dirki je nastopil tudi slovenski as Luka Mezgec, ki je bil pomočnik Avstralca Caleba Ewana in zato ni posegel po visokih mestih.