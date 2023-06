Rogličev izzivalec na Giru res nima sreče #video

V mokrem "S" ovinku je kolesar iz formacije Soudal-Quick Step izgubil nadzor nad sprednjim kolesom in zdrsnil po grapi, pri čemer je izgubil nekaj deset sekund.

Po padcu se je dvignil brez vidne poškodbe, a je izgubil vsako upanje na obrambo naslova, na koncu pa je pristal na četrtem mestu, več kot minuto za Van Aertom.

"Slišal sem, da je imel Remco težave. Res je bilo spolzko, v ovinkih si moral ostati na kolesu," je pojasnil Van Aert.

The Remco Evenepoel crash from the sidelines. Pretty hard dive into that creek...#bktijdrijden @nieuwsbladsport @Hugocoorevits pic.twitter.com/vSRUkeyHrP