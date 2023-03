Lahko Mohoriču še enkrat uspe veliki met?

Pozornost ljubiteljev kolesarstva bo danes usmerjena v prvi kolesarski spomenik sezone in najdaljšo enodnevno klasiko, 294 kilometrov dolgo dirko Milano – Sanremo, kjer bo zmago branil slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je lani konkurenco presenetil z vratolomnim spustom s Poggia in uporabo potopne sedežne opore. Na startni listi 114. izvedbe slovite dirke z eksplozivnim koncem je tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki si prav tako želi zmage, v vlogi pomočnikov pa bosta na trasi od Abbiategrassa do San Rema nastopila tudi Domen Novak (UAE) in Jan Tratnik (Jumbo-Visma), ki bo do čim boljše pozicije skušal pripeljati kapetana Wouta van Aerta in Christopha Laporta. Dirka se bo začela ob 10.10, končala pa nekaj po 17. uri. Največ dogajanja bo v zadnjih kilometrih dirke. Običajno sta odločilna zadnja vzpona na Cipresso in Poggio.

Na dirki Milano-Sanremo, ki je speljana po trasi od Abbiategrassa do San Rema in je dolga kar 294 kilometrov, bodo nastopili štirje Slovenci, poleg lanskega zmagovalca Mohoriča in Tadeja Pogačarja še Domen Novak in Jan Tratnik. Foto: LaPresse

Vrh Cipresse, ki ga bodo kolesarji dosegli 21,6 kilometra pred ciljem, je primernejši za selekcijo, saj ima v prvih 3,8 kilometra vzpona povprečni petodstotni naklon. Zadnjih 1,8 kilometra klanca nato naklon popusti in znaša dobra dva odstotka.

Poggio velja za položnejši klanec, dolg je 3,7 kilometra s povprečnim naklonom 3,7 odstotka. V običajnih etapah ali na klasikah takšni klanci sicer niso odločilni, na Milano–Sanremu pa se ta začne po 285 kilometrih kolesarjenja, zato so noge takrat v precej drugačnem stanju kot sicer. Po prečkanju vrha je do konca le še 5,4 kilometra, od tega dobre tri kilometre spusta in dva kilometra po ravnini do trga Via Roma in cilja.

Profil trase dirke Milano-Sanremo:

Vzpon na Cipresso in Poggio lahko odločita dirko:

Na stavnicah najbolje kaže van Aertu in Nizozemcu Mathieuu van der Poelu, ki pa pred pomembnejšimi belgijskimi klasikami konec marca in aprila še nista prikazala vrhunske forme. Strokovnjaki napovedujejo, da bodo ob počasnejšem ritmu v ospredju sprinterji, na startni listi so Belgijec Jasper Philipsen, Britanec Mark Cavendish, Eritrejec Biniam Girmay, Francoz Arnaud Demare, Avstralec Caleb Ewan, Irec Sam Bennett, Belgijec Arnaud De Lie, Danec Mads Pedersen in drugi.

Po treh zmagah na spomenikih (dvakrat na Lombardiji in enkrat na dirki Liege-Bastogne-Liege), Tadej Pogačar pogleduje proti četrti zmagi. Foto: LaPresse

Na startni listi je kar osme nekdanjih zmagovalcev dirke Milano-Sanremo, med njimi tudi Wout Van Aert. Foto: LaPresse

Julian Alaphilippe je na dirki Milano-Sanremo zmagal leta 2019. Foto: LaPresse

Mathieu Van der Poel je bil na lanski izvedbi dirke Milano-Sanremo tretji. Foto: LaPresse Peter Sagan bo zadnjič nastopil na dirki Milano-Sanremo, saj se po koncu te sezone poslavlja. Zmage na tej dirki še nima, je bil pa dvakrat drugi in štirikrat četrti. Foto: LaPresse

Ob eksplozivnem sklepu pa so poleg Pogačarja in Mohoriča tu še Julian Alaphilippe, Danec Magnus Cort, Italijan Alberto Bettiol in drugi, nikoli pa ne gre odpisati Slovaka Petra Sagana, ki se poslavlja po letošnji sezoni, in domačina Filipa Ganne.

Toma Pidcocka, zmagovalca dirke Strade Bianche, zaradi pretresa možganov ne bo na dirki.

