Klemenčič 18. na SP v gorskem kolesarstvu

V štafeti, ki je zaznamovala začetek SP v gorskem kolesarstvu, so v slovenski ekipi nastopili Tanja Žakelj (članice), Rok Naglič (člani), Matevž Govekar (mlajši člani), Vita Movrin (mlajše članice), Teo Pečnik (mladinci) in Tamara Homar (mladinke).

Po nastopu Govekarja, Nagliča, Pečnika in Žakljeve je Slovenija zasedala tretje mesto, ob možnosti poljubnega vrstnega reda šestih predstavnikov pa sta nato Movrinova in Homarjeva razumljivo izgubili veliko časa proti ostalim tekmovalcem in tekmovalkam.

Danes je bila najprej na sporedu preizkušnja mladink, Homarjeva je za zmagovalko Avstrijko Mono Mitterwallner zaostala dva kroga. Druga je bila Nemka Luisa Daubermann, tretja pa Čehinja Aneta Novotna.

Pri mladincih je svetovni prvak postal Nemec Lennart-Jan Krayer pred Švicarjem Janisom Baumannom in Francozom Luco Martinom. Klemenčič je zaostal osem minut in 42 sekund, Teo Pečnik na 27. mestu pa dobrih 11 minut. Tretji slovenski predstavnik, Blaž Žle je bil z zaostankom enega kroga 53.

V petek bodo na sporedu kvalifikacije v spustu tako za člane (Jure Žabjek, Aleš Virtič, Luka Berginc, Žak Gomilšček) in članice (Monika Hrastnik) kot za mladince (Marko Niemiz, Žan Pirš) in mladinke (Naja Stipanič). Na sporedu pa bo tudi preizkušnja v olimpijskem krosu za mlajše člane (Govekar).

Vrhunec prvenstva bo v soboto in nedeljo s članskimi preizkušnjami v olimpijskem krosu oziroma spustu.

