Uvodna kolesarska dirka sezone tudi v letu 2021 ostaja na koledarju

Kolesarska dirka Tour Down Under tudi v sezoni 2021 ostaja na koledarju, a še ni znano, kje in v kakšni obliki bo potekala.

Kolesarska dirka Tour Down Under tudi v sezoni 2021 ostaja na koledarju, a še ni znano, kje in v kakšni obliki bo potekala. Foto: Facebook

Uvodna preizkušnja kolesarske svetovne serije, dirka Down Under, ostaja na koledarju tudi za sezono 2021, so potrdili prireditelji, ki pa zaradi spreminjajočih se razmer v zvezi s pandemijo novega koronavirusa še ne vedo, kje in v kakšni obliki bo potekala. Kolesarji, ki bodo nastopili, bodo morali pred tem skoraj zagotovo v karanteno.

"Še vedno preučujemo, kako bi bila videti karantena in kako bi to delovalo na ekipe, vključno s potrebo po treningu skozi to obdobje. Zdravje in varnost udeležencev in tudi vseh Avstralcev bodo naše prednostne naloge," so sporočili prireditelji, ki so tudi napovedali, da se bodo zgledovali po preizkušnjah svetovnega prvenstva in dirki po Franciji, kjer je vse potekalo brez večjih neljubih dogodkov.

Dirka se bo začela 17. januarja, še dva dneva prej bo na sporedu tradicionalni kriterij Schwalbe. Pred moškimi bodo na dirki po Avstraliji tekmovale tudi ženske.

Preberite še: