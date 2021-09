Kazahstanec še lep čas pri Astani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksej Lucenko in Astana sta se dogovorila za podaljšanje.

Aleksej Lucenko in Astana sta se dogovorila za podaljšanje. Foto: Guliverimage

Kolesarska ekipa Astana, h kateri se je kot direktor spet vrnil nekdanji olimpijski prvak Aleksander Vinokurov, je podaljšala pogodbo s svojim kapetanom Aleksejem Lucenkom. Kazahstanec, ki je v Astani že od leta 2013, je obljubil zvestobo do leta 2024.

"Zelo sem vesel, da bom poklicno pot nadaljeval v domači ekipi. V letih, preživetih v ekipi, mi je uspelo postati vodja in zame je to odgovornost in spodbuda, da se še naprej razvijam ter stremim k novim višinam," je ob podpisu pogodbe dejal Kazahstanec.

Lucenko je z Astano dosegel 30 zmag, prvo leta 2014 na dirki po Danski. Na kriteriju Dauphine je letos zasedel drugo mesto, na dirki po Franciji pa je bil sedmi.

"Letos mi je uspelo narediti velik korak naprej v boju za skupno razvrstitev na velikih večtedenskih dirkah. Moje sedmo mesto v generalni razvrstitvi Toura me motivira, da nadaljujem v tej smeri, zato sem prepričan, da se bom v prihodnje boril ne le za prvih deset, ampak tudi za stopničke," je optimist Kazahstanec.

Po poročilih iz Astane bo za ekipo v naslednji sezoni spet vozil tudi Italijan Vinzenzo Nibali, zapustil pa naj bi jih danski As Jakob Fuglsang, ki se naj bi skupaj s sponzorjem ekipe Premier Techom preselil k Qhubeki.