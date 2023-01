Kako je rekreativec razjezil svetovnega prvaka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski kolesarski as Remco Evenepoel, aktualni svetovni prvak in zmagovalec zadnje Dirke po Španiji, se je prejšnji teden v Španiji pripravljal na začetek sezone, ki jo bo odprl danes na Dirki po San Juanu v Argentini. Za zanimiv zaplet pa je poskrbel ukrajinski rekreativec, kolesarski navdušenec Artem Ščerbina, ki je 22-letnika zmotil med intervalnim treningom. Evenepoel ni bil srečen.

Mladi belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel danes sezono odpira v Argentini, pred prvim vrhuncem sezone, Dirko po Italiji, na kateri se bo spopadel tudi s slovenskim asom Primožem Rogličem. Februarja bo nato tekmoval še na Dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer se bo soočil še z enim slovenskim šampionom – Tadejem Pogačarjem, marca bo kolesaril na Dirki po Kataloniji, kjer bosta barve Jumbo-Visme branila tudi Roglič in Jan Tratnik, aprila pa bo sodeloval še na klasiki Liege–Bastogne–Liege (na to poleg Pogačarja cilja tudi Matej Mohorič).

Remcov intervalni trening v Španiji je zmotil Artem Ščerbina. Evenepoelu se je prilepil na zadnje kolo in uspelo mu je precej dolgo slediti v klanec. Ko pa je mladi profesionalec malce resneje stopil na pedale, je ukrajinski zanesenjak nekoliko zaostal, a Belgijca je nedobrodošla družba kmalu ujezila, zato je Ščerbini jezno pomahal, naj ga pusti pri miru.

Rekreativec je seveda svoje srečanje z zvezdnikom posnel in veselo objavil na družbenih omrežjih. Najbrž pa mu tudi ne gre preveč zameriti, da je želel kar najdlje kolesariti ob enem najboljših kolesarjev sveta. Ko pa mu je Evenepoel nakazal, da mu njegova družba ni pogodu, je odnehal in Belgijca res pustil pri miru.

"Kako pogosto se vam ponudi priložnost, da sledite svetovnemu prvaku? Naj uganem. Možnosti za to so natančno ničodstotne. Vendar med zimskimi trening kampi obstaja možnost, da naletite na profesionalce in da nekaj minut tudi kolesarite z njimi. Če le imate dovolj moči v nogah. K sreči skoraj vse svoje vožnje posnamem, zato lahko z vami delim ta video," je ob objavi videa zapisal Artem Ščerbina.

