Kdor čaka, dočaka: Mark Cavendish vendarle našel ekipo

To hkrati pomeni, da bo na letošnji Dirki po Franciji spet lahko lovil rekord za največ etapnih zmag na Touru. Leta 2021 je Cavendish na Touru osvojil zeleno majico in zmagal na štirih etapah, s čimer je izenačil rekord 34 etapnih zmag na Dirkah po Franciji legendarnega Belgijca Eddyja Merckxa.

37-letnega Britanca, ki je lani po devetih letih znova postal britanski prvak, so po izteku pogodbe z belgijskim moštvom Quick-Step povezovali s francosko ekipo B&B Hotels-KTM, a so se zaradi finančnih težav načrti izjalovili.

"Navdušen sem pred to pustolovščino. Dirkal sem že z Aleksandrom Vinokurovom pred mnogo leti, zdaj pa bom moštveni kolega z njegovima sinovoma. Do zdaj sem užival v dolgi karieri, ampak še vedno me veseli dirkanje s kolesom, lakota po zmagah je še vedno tako močna kot nekoč. Cilj je vedno stati na vrhu zmagovalnega odra," je ob podpisu pogodbe dejal Cavendish.

Kolesar z otoka Man ima na francoski pentlji 34 etapnih zmag, skupno je v karieri slavil 161-krat, od tega tudi na svetovnem prvenstvu leta 2011 v Köbenhavnu in na spomeniku Milano-Sanremo leta 2009. Športno pot je začel leta 2005 in velja za enega najboljših sprinterjev v zgodovini kolesarstva.

Po poročanju kolesarskih portalov bi se Astani lahko pridružil še en sprinter, Nizozemec Cees Bol, ki se je pred tem prav tako dogovoril za sodelovanje z B&B Hotels, a nato ostal brez službe.