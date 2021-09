Jubilej Lanca Armstronga, ki ne skriva navdušenja nad Pogačarjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

50 let Lanca Armstronga

Lance Armstrong bo dopolnil 50 let.

Lance Armstrong bo dopolnil 50 let. Foto: Reuters

Eden največjih prevarantov modernega športa, nekdanji ameriški kolesarski zvezdnik Lance Armstrong, bo konec tedna dopolnil 50 let. S kolesarstvom bližnje povezave po dopinški aferi nima, zato pa marljivo objavlja kolesarske podkaste, včasih tudi z vprašljivo vsebino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Daleč so časi, ko je Armstrong, potem ko je prebolel raka, kraljeval na kolesarski dirki po Franciji in so mediji Tour de France preimenovali kar v Tour de Lance. Mit zmagovalca je razbila razkrita široko in dobro zastavljena dopinška zgodba.

Dve desetletji po koncu kariere se Teksačana ne da več prepoznati. V majhnem studiu z osivelimi lasmi, ki jim izdatna količina gela omogoča, da stojijo pokonci, s sončnimi očali, velikimi slušalkami in markantno ročno uro bolj spominja na ostarelega glasbenika kot na nekdanjega športnika.

V tem studiu ustvarja svoje podcaste. Kolesarstvo na daljavo še vedno spremlja, tudi dirko po Franciji, in v zadnjih dveh letih ga navdušuje mladi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, za katerega pravi, da je "absolutno neverjeten".

Ustvarja svoje podcaste. Foto: Reuters

Uspešen prehod v drugo kariero

Uspel mu je prehod v novo kariero. Modernemu kolesarstvu je povzročil neverjetno škodo, zato ga tam ne želijo. Ustvaril pa je podcast The Move, ki ga v času kolesarske dirke po Franciji na kanalu YouTube spremlja več kot 40.000 ljudi dnevno.

Skupaj s partnerji in prijatelji, med njimi je tudi njegov nekdanji pomočnik v ekipi George Hincapie, razpravlja o dogajanju na cesti, o vožnji med Alpami, Pireneji in Parizom. Sam Armstrongov nastop se pri tem ni spremenil. Samozavestno in sproščeno sedi za mikrofonom, običajno oblečen kar v majico s kratkimi rokavi.

A v spominu bo ostal kot eden največjih športnih zvezdnikov, ki so ga ujeli pri načrtni zlorabi nedovoljenih poživil. Med letoma 1999 in 2005 je na dirki po Franciji nanizal neverjetnih sedem zmag, ki pa so že zdavnaj izbrisane iz analov. Krvni doping, rastni hormoni ... Ne le na športnem področju - Armstrong je meje premikal tudi na področju dopinga v modernem športu.

Presenetil je tudi preiskovalce in ameriški "lovec" na dopinške kršitelje Travis Tygart je za Armstronga ocenil: "To je bil najbolj premeten, profesionalen in uspešen dopinški program, ki ga je šport kadarkoli doživel."

V velikem slogu je Armstrong nato v televizijski oddaji slovite Oprah Winfrey priznal, da si je pomagal s poživili. Foto: Guliverimage/Getty Images

Pri Oprah priznal jemanje poživil

V velikem slogu je Armstrong nato v televizijski oddaji slovite Oprah Winfrey priznal, da si je pomagal s poživili. Pri tem ni kazal znakov, da mu je žal za zlorabo. "Storili smo, kar smo morali, da bi zmagali. Ničesar ne bi spremenil. To sem povedal že vsaj trikrat," je kasneje dejal za NBC Sports. Armstrong je želel do zmage brezkompromisno, za vsako ceno. In tega mnenja ni spremenil.

In zaradi Armstronga ima kolesarstvo še vedno težave z ugledom. Pogačarjeva dominacija na francoski pentlji morda celo spominja na prednost in nastope, ki jih je kazal Američan. A prav zaradi teh dopinških zgodb se z očitki o zlorabi srečujejo tudi mladi kolesarji. Tudi Pogačar, ki vsaj zaenkrat do novinarjev, ki namigujejo na zlorabo, ostaja prijazen.

"Nisem jezen zaradi tega. Vprašanja so neprijetna, ker je zgodovina našega športa zelo slaba. Ta vprašanja zato razumem," o dediščini Armstronga večkrat odgovarja 22-letni kolesarski as iz Klanca pri Komendi.

