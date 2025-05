Jonas Vingegaard, dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji, ki je zaradi padca in pretresa možganov zunaj tekmovalnega pogona že vse od začetka marca, se na Sierra Nevadi (tako kot njegov glavni tekmec Tadej Pogačar), intenzivno pripravlja na Dirko po Franciji, ki se bo začela 5. julija z razgibano etapo v Lillu na severu Francije. Na spletni novinarski konferenci je poudaril, da je po padcu na dirki Pariz – Nica in posledični odpovedi nastopa na Dirki po Kataloniji, ki jo je dobil Primož Roglič, motiviran kot še nikoli. Po Touru bo najverjetneje nastopil še na Vuelti, razmišlja pa tudi o nastopu na svetovnem prvenstvu v Ruandi.

Vingegaard je nazadnje dirkal v začetku marca na dirki Pariz-Nica, a po padcu (in pretresu možganov) odstopil. Foto: Guliverimage

Do generalke za Tour, Kriterija po Dofineji (8. do 15. junij), kar bo šele njegova tretja dirka v sezoni, ga ločijo le še trije tedni. "Trenutno še nisem na najvišji ravni, zato sem tudi tukaj na pripravah. Bomo videli, upam, da sem lahko boljši kot kadarkoli prej. Če mi to uspe, se bom na Touru lahko boril za zmago. Za zdaj so številke obetavne. Zdi se, da sem naredil še en majhen korak in da sem boljši kot lani in predlani," je zadovoljen Vingegaard, ki je lani na Touru nastopil po hudih poškodbah na Dirki po Baskiji, letos pa ga je upočasnil padec na dirki Pariz-Nica in pretres možganov. "Lani sem izgubil veliko mišične moči, zato mi je na Touru manjkalo moči. Letos smo trdo delali, da bi te mišice dobil nazaj," je pojasnil na spletni novinarski konferenci.

Po Touru še na Vuelto, morda tudi na svetovno prvenstvo

28-letni Danec je povedal še, da po Dirki po Franciji, ki je zanj nesporno glavni cilj sezone, želi nastopiti tudi na Dirki po Španiji, - pravi, da je bil leta 2023 na Vuelti še močnejši kot na Touru - razmišlja pa tudi o nastopu na svetovnem prvenstvu v Ruandi konec septembra. "Tour je moj glavni cilj. Če bom uspešen, bomo ocenili, kako naprej. Vuelta je v načrtu, zanima me tudi svetovno prvenstvo, a bomo videli, kako se bo razpletla sezona."

Vingegaard ni spregledal izjemnih dosežkov Pogačarja v spomladanskem delu sezone. Foto: Guliverimage

Pogačar je impresiven, a Vingegaard se osredotoča samo nase

Čeprav poudarja, da je povsem osredotočen nase, ni spregledal izjemnih predstav svojega največjega tekmeca Tadeja Pogačarja v spomladanskem delu sezone. "Seveda sem videl, kako je dirkal spomladi – bilo je zelo impresivno. Vse zmage, način dirkanja, vsekakor ga občudujem. Ampak če sem iskren, mene zanima le Tour. Osredotočam se nase, ne razmišljam, kako dober je bil prej in kako dober bo. Dobro dirkanje spomladi ni nujno pokazatelj tega, kdo bo najboljši na Touru," ostaja miren Danec, a hkrati priznava, da Pogačar kot tekmec prinaša še dodatno motivacijo.

"Ko imaš ob sebi tako močnega kolesarja, si tudi sam še bolj motiviran. Zaradi njega sem še bolj osredotočen na svoje delo, iz mene izvabi najboljše. Vem, da moram biti na najvišji ravni, če ga želim premagati."

Foto: Guliverimage

"Lepo je zmagati, če je on (Pogačar) zraven"

Dodal je še, da vedno zelo uživa v obračunih z njim. "On je pač najboljši in lepo je zmagati, če je on zraven," priznava dvakratni zmagovalec Toura, ki se pripravlja na isti lokaciji kot Pogačar, v Sierra Nevadi v Španiji, a pravi, da se do zdaj še nista srečala oz. sta vozila v nasprotni smeri, in časa za pogovor še ni bilo.

Danec še pravi, da tako kot na dirkah uživa tudi v procesu priprav na dirke. "Veselim se vsakega treninga, vsakega detajla. Rad dirkam, a uživam tudi v pripravah. Ekipa (s kateri trenira na višini) je super, vzdušje prav tako, proces iskanja popolnosti me navdušuje."