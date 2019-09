Jani Brajkovič se vrača v Adrio Mobil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jani Brajkovič se je vrnil pod okrilje novomeške Adrie in bo že jutri nastopil na dirki CRO Race. Foto: Vid Ponikvar

35-letni kolesar Jani Brajkovič se vrača v ekipo Adria Mobil. Pogodba o sodelovanju naj bi veljala do konca letošnjega leta. S člansko vrsto odhaja na zadnjo veliko dirko v letošnji sezoni CRO Race, ki je nova različica Dirke po Hrvaški.

S klubskimi kolegi bodo kolesarski dres s podpisi prodali na dobrodelni dražbi, zbrana sredstva pa namenili dečku Krisu. Dirka se bo jutri začela z 210 kilometrov dolgo etapo od Osijeka do Lipnika. Na šestdnevni dirki bo nastopilo 18 ekip, med njimi so štiri s statusom ekipe WordTour, in nekaj zvenečih kolesarskih imen, tudi Anglež Adam Yates iz ekipe Mitchelton-Scott, ki je med glavnimi favoriti za zmago.

35-letni Brajkovič se je pred odhodom na Hrvaško zahvalil ekipi Adrie, ki mu je, potem ko je bil zaradi pozitivnega dopinškega testa lani deset mesecev suspendiran, dala še eno priložnost. (Brajkovič je dokazal, da je šlo za nenamerno zaužitje prehranskega preparata, v katerem so bile prepovedane snovi, ki pa niso bile označene na embalaži.)

"Na dirko odhajam z velikimi pričakovanji, saj sem odlično pripravljen. Po testiranjih lahko rečem, da sem boljši kot zadnjih nekaj let. Želim si dobrega rezultata, ki mi bo odprl vrata v novo sezono, kajti odločen sem, da bom kariero nadaljeval tudi v prihodnje," je povedal za klubsko spletno stran.

Kolesarji Adrie so pred odhodom na dirko podpisali dres, ki ga bodo prodali na dobrodelni dražbi, izkupiček od prodaje pa namenili obolelemu Krisu, za katerega so Slovenci v pičlih sedmih dneh zbrali kar 2,3 milijona evrov.