Jan Tratnik odličen tretji

Dirka po Hrvaški, 4. etapa

Tonelli je bil v etapi od Starigrada do Crikvenice v dolžini 171 kilometrov član ubežne skupine, v kateri je Slovenijo sprva zastopal Janez Brajkovič (Adria Mobil), kasneje pa še Tadej Pogačar (Ljubljana Gusto Xaurum).

Italijan se je za napadom iz skupine preostalih ubežnikov odločil kakšnih 22 kilometrov od cilja in tudi uspel. Ko je prišel v zadnji kilometer, je bilo jasno, da ga nihče več ne more ogroziti. V ozadju so se pripravljali na sprint glavnine, katero pa je presenetil še en kolesar Bardianija. Barbin je za moštvenim kolegom zaostal 12 sekund, za njim so skozi cilj zdrveli preostali, ki so bili od njega počasnejši le nekaj centimetrov.

Tratnik je bil na tretjem mestu najboljši Slovenec, med deseterico je končal še Žiga Ručigaj iz ekipe Ljubljana Gusto Xaurum.

Končni vrstni red bo znan po sobotni kraljevski etapi, ki se bo končala z vzponom na Učko.