Izziv so neredne, zakasnele dobave: cene so se dvignile

V prodajalnah športne opreme so se, tako kot marsikje, morali spopasti s preprekami, ki jih je prinesla epidemija covid-19. Kljub temu pa trenutno na področju kolesarstva in kolesarske opreme vse skupaj poteka dokaj nemoteno.

V prodajalnah Intersport tako kljub preprekam, ki so nastale zaradi epidemije covid-19, še vedno razpolagajo s pestro ponudbo koles in druge kolesarske opreme. Ponudba je zaradi določenih težav z dobavo in dobavnimi roki sicer nekoliko okrnjena. Najbolje kaže pri ponudbi gorskih koles, nekoliko težje pa je v zadnjem času dobiti točno določena otroška in električna kolesa. Težava pri tem so namreč predvsem neredne in zakasnele dobave ter spremembe na trgu, saj so se dvignili nabavne cene in stroški prevoza.

Vseeno pa v podjetju iščejo alternative, da bi strankam omogočili čim boljšo ponudbo. Ravno zato so se ob določenih težavah pri ponudbi koles odločili, da poudarek namenijo tudi promociji druge kolesarske opreme, kot so čelade, nahrbtniki, očala in različni dodatki, ki so v času, ko je v Sloveniji kolesarstvo zelo priljubljeno, prav tako predmet povpraševanja.

Najbolje se prodajajo gorska kolesa v cenovnem razredu do tisoč evrov, treking in otroška kolesa. Vsako leto opažajo rast v segmentu električnih koles, v katerem povečujejo tako ponudbo glede vrste oziroma nabor koles kakor tudi količino.

Servisi delujejo nemoteno

Za servisiranje koles so sklenili partnerstvo z različnimi serviserji po Sloveniji, ki so usposobljeni za servisiranje znamk koles, ki jih prodajajo. Njihovo delo poteka nemoteno, imajo pa težave zaradi pomanjkanja rezervnih delov ter drugega materiala za vzdrževanje in popravilo koles.

Foto: Jan Lukanović

Tudi nabava opreme je trenutno še kar v redu, imajo ponudbo in nabor, ki ga potrebujejo, so se pa pri skoraj vseh proizvajalcih povišale nabavne cene, ponekod tudi roki dobav oziroma naročil, kar pomeni, da so morali določene kose opreme naročiti bistveno prej kot v preteklosti oziroma tudi že za leto 2024. Zelo težko je predvideti, ali bo vse v celoti dobavljeno in ali bo dobavljeno v rokih.

"Epidemija povzroča težave, a vse se da rešiti"

Glede težav, s katerimi so se v podjetju spoprijemali v zadnjem času, je vodja kolesarskega programa v Intersportu Matjaža Kotar dejal: "Kar zadeva kolesa, je bilo treba oddati naročila ne samo za prihodnje leto, ampak tudi za dve, tri leta vnaprej, da se rezervirajo proizvodne zmogljivosti. A kljub temu brez garancije rokov dobav, točnih nabavnih cen, specifikacij koles. Z nejasnimi dobavnimi roki, povišanjem cen blaga in prevoza se spoprijemamo tudi pri nakupu drugih izdelkov, sicer pa se srečujemo s podobnimi izzivi kot trgovinska dejavnost na drugih področjih, saj se od vseh zahteva izredna agilnost zaradi nenehnih sprememb, iznajdljivost in prilagajanje aktivnosti danim razmeram."