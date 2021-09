Največje napake, ki jih počnejo lastniki koles

Pri tatvinah koles je število neprijavljenih kraj težko opredeliti, vendar na policiji ocenjujejo, da je ta številka nizka, pravi predstavnik policije za stike z javnostjo Drago Menegalija.

Največ tatvin koles obravnavajo na območjih mestnih središč, predvsem Ljubljane in Maribora. Na območju Ljubljane ukradejo približno polovico vseh koles v Sloveniji. Statistika ukradenih koles med letoma 2016 in 2021 kaže, da so največ koles odtujili leta 2017, ko so ukradli kar 1.128 koles.

V Sloveniji najdejo približno pet odstotkov vseh ukradenih koles, preiskanih pa je približno desetino vseh primerov.

Največ koles ukradejo s parkirišč

Storilci imajo najraje gorska kolesa

Tatovi pri kraji koles ne izbirajo in kradejo prav vse vrste koles, so pa policisti opazili, da so se pri tatvinah koles povečale materialne škode. Predvsem pri kraji električnih in drugih vrednejših kolesih, ki so praviloma dražja in lahko stanejo tudi več tisoč evrov.

Tatvine koles so izpostavljena problematika na območju celotne Evropske unije

Podatki preiskanih tatvin koles v Avstriji kažejo, da so leta 2018 našli 8,4 odstotka prijavljenih tatvin koles, leta 2015 pa 4,8 odstotka. Podobno je tudi v Nemčiji in Franciji ter preostalih državah EU.

Oškodovanci velikokrat ne poznajo niti proizvajalca niti modela

Policija opozarja, da oškodovanci velikokrat ne poznajo niti proizvajalca niti modela svojega kolesa. Tudi fotografij kolesa nimajo in ga po kraji ne znajo opisati, kaj šele da bi imeli zapisano številko okvirja. Ljudje imajo običajno shranjene račune in zapisane podatke le za svoja novejša, boljša in dražja kolesa, je povedal Menegalija. Več podatkov ko jih ob prijavi tatvine posredujete, večja je namreč možnost, da se kolo identificira.

Policija poleg tega pri obravnavi kaznivih dejanj še vedno zaznava očitno pomanjkanje samozaščitnih ukrepov, saj lastniki kolo velikokrat parkirajo brez dodatne zaščite. Tako se storilec lahko preprosto usede in odpelje.

Policija opozarja, da je vedno dobro imeti fotografijo kolesa, ob prijavi kraje pa je treba navesti še:



- znamko,

- model,

- leto izdelave,

- barvo kolesa,

- posebne znake in

- opis dodatne opreme.

Več nasvetov za varnost koles si lahko preberete tudi tukaj.