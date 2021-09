Dve dekleti, dve gorski kolesi in ena rajska Slovenija

Tamara Leskovar in Simona Pečnik Golob, popotnici, ki sta junija 2015 prekolesarili Slovenijo, sta se spoznali po naključju. Simona, ki je istega leta s kolesom obredla znamenito romarsko pot Camino di Compostela, je pri Tamari, ta se ukvarja tudi s kvačkanimi izdelki, naročila torbico za poletne dni.

"Že ob prvem srečanju sva našli pristen stik in se že čez 14 dni skupaj odpravili na pot," je spomine na zametke, ki so vodili v kolesarsko popotovanje po Sloveniji, obujala Leskovarjeva. Ta je intenzivneje začela kolesariti po težji poškodbi kolena, ki jo je leta 2014 staknila na turni smuki.

Foto: osebni arhiv

Zaradi rehabilitacije je začela bolj redno kolesariti in se že nekaj časa poigravala z idejo, da bi po trasi Dirke okrog Slovenije (DOS) prekolesarila domovino. Ko sta s Simono začeli kovati potovalni načrt, sta traso DOS nekoliko razširili in oblikovali po svoje.

"Pot sva si nekoliko otežili, saj sva iskali predvsem stranske poti, veliko je bilo tudi makadamskih, po katerih sva se izognili prometu, prevozili sva tudi kar nekaj klancev," je povedala Tamara, ki ji je kolesarsko potepanje pri srcu že od nekdaj.

Foto: osebni arhiv

Kolesarsko avanturo po Sloveniji sta izpeljali junija 2015. Simona je štartala iz Rašce, Tamara pa se ji je pridružila v Kamniku.

V 11 dneh in v 11 etapah sta prevozili skoraj 900 kilometrov in zagrizli v 10.300 višinskih metrov.

Na kolesarsko popotovanje se nista posebej pripravljali, kondicijo sta nabirali že prej, tudi motivacije sta imeli v izobilju, poleg tega bistvo potovanja ni bilo v postavljanju hitrostnih rekordov, ampak uživanju na poti.

V 11 dneh nista doživeli niti ene slabe izkušnje, tudi vreme jima je postreglo s prekrasno kuliso. Ker junija še ni bilo vrhunca turistične sezone, tudi na cesti ni bilo posebne gneče.

Večino noči sta prespali v šotoru za eno osebo, a sta se vanj stlačili obe, – na travniku, v gozdu, kjerkoli –, kuhali pa sta na majhnem gorilniku. Večinoma juhe, makarone in riž, enkrat sta si privoščili pico, ker ju je ravno nekdo povabil, dvakrat sta prespali v zasebnih sobah – enkrat zaradi vabila, drugič zaradi slabega vremena.

Podroben opis poti in ideje na kolesarske izlete po Sloveniji:

1. dan – LOGARSKA: Kamnik–Črnivec–Podvolovjek–Luče–Solčava–Logarska dolina, cca 45 km, 1260 vm vzpona

2. dan – PODOLŠEVA/KOROŠKA: Logarska dolina–proti Pavličevemu sedlu–desno na panoramsko cesto Podolševa–Črna na Koroškem–Mežica–Ravne na Koroškem–Dravograd–po Dravski kolesarski poti do Vuzenice, cca 80 km in 1240 vm vzpona

3. dan – DRAVSKA KOLESARSKA POT: Vuzenica–Janževski vrh–Puščava–Ruše–Limbuš–Maribor–Pesnica–Šentilj–Sladki vrh–Mureck, cca 90 km in 950 vm vzpona

4. dan – MURSKA KOLESARSKA POT: Mureck–po Murski kolesarski poti–Bad Radgersburk–Gornja Radgona–Radenci–Veržej–Ižakovci–Mota–Ljutomer–Ormož–Velika Nedelja–Formin–Muretinci–grad Borl, cca 110 km in 150 vm vzpona

5. dan – ČEZ HALOZE IN KOZJANSKO: grad Borl–čez Haloze proti Zgornjemu Leskovcu–Gorca–pod Donačko goro–čez Kozjansko–Rogatec–Rogaška Slatina–Podčetrtek–Imeno–Bistrica ob Sotli, cca 80 km in 690 vm vzpona

6. dan – DOLENJSKA: Bistrica ob Sotli–Podsreda–Brestanica–Krško po Krški kolesarski poti–Zgornji Leskovec–Venuše–Zameško–Otočec–Novo mesto–Straža–Vavta vas, cca 80 km in 610 vm vzpona

7. dan – KOČEVSKI ROG/BLOKE: Vavta vas–Straža–Dvor pri Žužemberku–Stari log–Kočevje–Ribnica–Štifta–Nova vas–Bloška polica–Cerknica–Rakov Škocjan–Ravbarkomanda–Postojna–kamp Pivka jama, cca 110 km in 1400 vm vzpona

8. dan – KRAS/GORIŠKO: kamp Pivka jama–Razdrto–Senožeče–Štanjel–Šempeter–Nova Gorica–Solkan–po Soški kolesarski poti do Plave–Deskle–Anhovo–Kanal ob Soči, cca 110 km in 1080 vm vzpona

9. dan – POSOČJE: Kanal ob Soči–Tolmin–Most na Soči–Kobarid–slap Kozjak–po Napoleonovi makadamski poti–Trnovo–Žaga–Bovec–Soča–kamp Korita, cca 72 km in 990 vm vzpona

10. dan – TRENTA/ČEZ VRŠIČ NA GORENJSKO: kamp Korita–dolina Trente–čez prelaz Vršič–Kranjska gora–po kolesarski poti do Mojstrane in Jesenic–Žirovnica–Smokuč–Begunje–Nova vas pri Radovljici, cca 77 km in 1.220 vm vzpona

11. dan - GORENJSKA DO KAMNIKA: Nova vas pri Radovljici–Begunje–Podgorska kolesarska pod Dobrčo–Tržič–Golnik–Trstenik–Preddvor–Tupaliče–Visoko–Cerklje–Zalog–Komenda–Duplica–Kamnik, cca 60 km in 690 vm vzpona

Skupaj: 11 dni na poti, prevoženih 870 kilometrov in 10.300 višinskih metrov vzpona.