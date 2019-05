Italijansko slavje v Kamniku

Sedemkratna zmagovalka dirke v Kamniku Tanja Žakelj ni prišla do cilja, odstopila je po dveh krogih. Za to se je odločila zaradi ogromno blata na progi ter z mislijo na prihajajoči svetovni pokal naslednji teden v Albstadtu.

Preveč je bilo teka

"Bile so zelo težke razmere. Optimistično sem prišla sem. Startala sem z mislijo za naprej in da ne tvegam. Žal se je izkazalo nasprotno, nisem videla smisla nadaljevati dirke. Preveč je bilo teka. Ob taki dolžni dirke bi to pomenilo uro in 45 minut, toliko teka si nisem želela privoščiti pred naslednjim vikendom, ko se začnejo svetovni pokali," je razložila Žakljeva, v zadnjih letih najboljša slovenska gorska kolesarka v krosu.

Edina Slovenka z uvrstitvijo je bila tako Vita Movrin na osmem mestu in s krogom zaostanka.

Drugo mesto v ženski elite kategoriji je zasedla Avstrijka Lisa Pasteiner, ki je zaostala eno minuto in 23 sekund. Tretja je bila Italijanka Marika Tovo, zaostala je dve minuti in 49 sekund.

Luca Braidot je na kamniškem krosu zmagal tretjič v karieri, za zmago je premagal brata dvojčka Danieleja Braidota za 43 sekund. Tretji je bil še tretji Italijan Nadir Colledani, lanski zmagovalec je zaostal dve minuti in 11 sekund.

Najboljši Slovenec je bil na sedmem mestu Rok Naglič, zaostal je šest minut in dve sekundi. Deveti je bil njegov moštveni kolega pri Calcit Bike Teamu, organizatorju dirke, Gregor Krajnc z zaostankom osem minut in 57 sekund. Boštjan Hribovšek je bil 11., Gregor Dimic pa 15.

