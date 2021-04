Italijanka iskreno: Počutila sem se kot kriminalec

Medtem ko je Michael Schär (AG2R Citroën Team) svoj bidon odvrgel skupini navijačev ob cesti, je Letizia Borghesi to storila povsem spontano, tako kot že ničkolikokrat doslej, a le malo izven za to (po novem pravilniku) določene cone

Za kazen bo odštela več, kot bi zaslužila z zmago

22-letna italijanska kolesarka Letizia Borghesi je v daljšem zapisu na družbenih omrežjih izrazila prepričanje, da je diskvalifikacija previsoka kazen za dejanje, ki je bilo dolga leta stalnica kolesarskih dirk in je med kolesarji že nekako avtomatizirano, za nameček pa so ji sodniki naložili še denarno kazen, ki je bila celo višja od višine nagrade, ki jo je Annemiek van Vleuten (Movistar) dobila za zmago na isti dirki.

Minimalni znesek za zmago na enodnevni dirki za kolesarke znaša 1.535 evrov. Na kolesarskem portalu Cyclingnews so zapisali, da bodo pri UCI kazen verjetno znižali.

"Počutila sem se kot kriminalec"

"Storila sem napako, kar obžalujem, a dejstvo je, da ob koncu tako zahtevne dirke, bila sem okrog 30. pozicije, ko si na 110 odstotkih in iz sebe stiskaš vso energije, ki ti je še ostala, ne razmišljaš več tako jasno. Novo pravilo so mi sicer razložili, ampak poteza, ki sem jo naredila, je bila do 31. marca letos zame nekaj povsem avtomatičnega," je zapisala.

Dodala je, da se ji zdi diskvalifikacija z dirke zaradi takšnega razloga pretirana kazen, enako velja za dodatno višino denarne kazni, ki so ji jo naložili.

"Zaradi te nenamerne poteze so me spravili v položaj, v katerem sem se počutila kot kriminalec, poleg tega se mi zdi, da obstaja precej resnejših zadev, ki bi jih morali kaznovati," je vrgla žogico kolesarskim funkcionarjem na svetovni zvezi.

Naj se kolesarska tradicija zbiranja bidonov ob cesti nadaljuje? Absolutno! 186 +

Da, a le na točno določenem območju. 33 +

Ne, ne bi ga pobral/a, pa tudi če mi pade v roke. 14 + Oddanih 233 glasov

Diskvalifikacije odmevajo, UCI še vedno molči Diskvalifikacija Schära z nedeljske dirke je sprožila val odzivov v svetu kolesarstva.



Številni kolesarji so na družbenih omrežjih delili svoje zgodbe o tem, kako so s preprosto potezo, bidonom, ki so ga odvrgli ob cesti, osrečili otroke, ki so z velikimi očmi spremljali dirko, in kritizirali novo pravilo, ki je v veljavo stopilo s 1. aprilom.



Kljub številnim pozivom se Mednarodna kolesarska zveza na to temo uradno še ni odzvala, zato ni znano, ali bo pravilo v prihodnje nekoliko prilagodila. Razlog zanj je skrb za naravo in zmanjšanje možnosti, da bi se odvržen bidon lahko prikotalil nazaj na cesto, kar bi lahko povzročilo padec kolesarjev ali motoristov.



Pravilo takojšnje diskvalifikacije z dirke velja tudi v primeru drugih odvrženih odpadkov. Na račun tega je bil prejšnji konec tedna 25 kilometrov pred ciljem dirke za Veliko nagrado Miguela Induraina diskvalificiran Američan Kyle Murphy (Rally Cycling), ki je nenamerno izgubil embalažo za gel.



Zadnje diskvalifikacije odpirajo tudi vprašanje pravičnosti.Ko je namreč Annemiek van Vleuten (Movistar), poznejša zmagovalka Flandrije, 43 kilometrov pred ciljem odvrgla bidon, so ji komisarji pogledali skozi prste. Pozneje je razložila, da je bila prepričana, da je vse storila po pravilih, saj je bidon odvrgla na območju, kjer je zagledala moškega v modri jakni in predvidevala, da gre za člana ekipe.

