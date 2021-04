Diskvalifikacija buri duhove: čustven zapis Švicarja #video

Poteza Schära, po kateri je moral sestopiti s kolesa:

Schär ni imel svojega dne. Po dveh menjavah kolesa se je pri lovu glavnine spozabil in prazen bidon odvrgel med navdušence kolesarstva ob cesti. Švicar se je nekaj sekund kasneje le spoznal, kaj je storil, a bilo je prepozno. UCI ga je, ker tega ni naredil v za to namenjenem območju, predčasno diskvalificirala.

Manj kot 24 ur po diskvalifikaciji je Švicar na svojem Instagramu izlil dušo in svoj zapis namenil vodilnim možem pri UCI.

Košček plastike ga je spominjal na sanje

"Draga, UCI," je začel izkušeni 34-letni član ekipe AG2R Citröen Team. Opisal je, kako se zaljubil v šport leta 1997, ko si je s starši v živo ogledal Tour de France. Pika na i svoje pravljične izkušnje pa je bil ravno odvržen bidon, ki ga je ob cesti prejel od profesionalnega kolesarja.

"Po tistem si v življenju nisem želel ničesar drugega kot to, da tudi sam postanem kolesar. Ta mali kos plastike je mojo kolesarsko odvisnost dopolnil. Tista steklenica me je vsak dan spominjala na moje sanje," je povedal Švicar in dodal, da zdaj, ko je sam profesionalni kolesar, vedno svoje prazne bidone varčuje za navdušene mlade navijače in jih takrat, ko je varno, odvrže ob rob cestišča.

"Tega nam nihče ne more vzeti. Smo najbolj dostopen šport na svetu, steklenice podarjamo, ko pedaliramo. Tako enostavno je," je zaključil razočarani Schär.

Podprli so ga številni kolesarji, tudi naš Luka Mezgec, ki je pod njegov zapisal le besedo amen, njegov rojak Stefan Küng pa je celo predlagal, da bi v prihodnje vsi kolesarji naenkrat začeli metati bidone otrokom ob cesti, in dodal, da ga res zanima, kaj bi v tem primeru naredila UCI.

Bi diskvalificirala vse? Zagotovo ne. Metanje bidov med navijače, ki jih poberejo, res ne bi smelo biti sporno, drugo je, če bi bidoni leteli v neokrnjeno naravo in tam ostali za vedno. A v primeru Švicarja ne gre za to, daleč od tega.

