Novica, da se bo 35-letni Henrique Avancini, dvakratni svetovni prvak v gorskem kolesarstvu, preselil na cestno kolo in oblekel dres slovenske ekipe Factor Racing (prej Sava Kranj), se je neuradno širila že dlje časa, v ponedeljek pa je dokončno postala tudi uradna. Avancini se je odločil, da uresniči svoje otroške sanje in se preizkusi še na cestnem kolesu. V intervjuju za Sportal je spregovoril o svojih razlogih za preklic športne upokojitve, izzivih, ki jih pričakuje na cestnem kolesu, ciljih in Sloveniji.

Henrique Avancini je bil na predstavitvi kontinentalne ekipe Factor Racing Kolesarskega kluba Kranj razumljivo deležen največ pozornosti. Njegova športna zgodovina je impozantna. Ne samo da je Brazilijo postavil na zemljevid gorskega kolesarstva, da je 17-kratni državni prvak v olimpijskem krosu, štirikratni panameriški prvak, prvi brazilski zmagovalec tekme svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu in večkratni udeleženec olimpijskih iger (2012, 2016 in 2020), je tudi dvakratni svetovni prvak v gorskem kolesarstvu, v disciplini maraton (2018 in 2023).

Športno kariero je (prvič) končal po sezoni 2023, ko je sam s sabo sklenil dogovor, da se, če bo na SP v Glasgowu še drugič postal svetovni prvak, športno upokoji. Odločil se je, da si končno vzame nekaj časa zase in za svojo družino, se resetira.

A takoj po sprejeti odločitvi se je zavedel, da kljub uspešni karieri ni dosegel vsega, kar si je kot otrok želel. Želja, da bi se enkrat preizkusil v cestnem kolesarstvu, je ostala neizpolnjena. "Mislil sem že, da sem za lov na te sanje prestar, da so ti časi minili, nato pa sem junija, julija lani resno začel razmišljati o tem, da bi začel dirkati na cesti. Začel sem pogovore z nekaterimi ekipami, s katerimi sem bil v stikih. Na koncu se je zgodil cel kup različnih okoliščin, z mano v stik je stopil tudi Jošt Zevnik (generalni direktor Kolesarskega kluba Kranj, op. p.)," je sosledje dogodkov opisoval na uradni predstavitvi kontinentalne ekipe Factor Racing.

"Že ob prvem stiku z ljudmi iz Factorja sem se počutil res dobro in zelo vesel sem, da se ta zgodba zdaj končno začenja. Nisem več mlad, čeprav sem videti tako (smeh, op. p.), se pa po zelo dolgem času počutim zelo sveže in prerojeno. Nazadnje, ko sem čutil tako strast in ambicijo do česa, sem dosegel izjemne stvari, zato počakajmo, da vidimo, kaj mi lahko uspe na cesti. Vem, da me čaka še veliko učenja, in pri tem računam na pomoč ekipe. Vem, da se od mladih v ekipi (v desetčlanski ekipi je kar osem kolesarjev, mlajših od 23 let, op. p.) lahko veliko naučim, vem pa tudi, da tudi sam lahko veliko dam. Mislim, da gre za dobro kombinacijo mladosti in izkušenj, in komaj čakam, da se potovanje z ekipo začne."

Drugič v Sloveniji

Avancini je v Slovenijo pripotoval v soboto zvečer. To ni njegov prvi obisk Slovenije. Državo je obiskal že pred 15 leti zaradi tekme v gorskem kolesarstvu. "Tukaj je res zelo lepo, verjetno je trenutno tako tudi moje mentalno stanje. Mislim, da v Sloveniji trenutno žanjete tisto, kar ste sejali, s tem mislim na res zelo dobre slovenske kolesarje. Slišim, da je tukaj blizu en še posebej dober kolesar," se je zasmejal, v mislih pa je seveda imel kolesarsko številko ena Tadeja Pogačarja. "Navdušen sem, da sem v ekipi s sedežem v Sloveniji. To je bil še en razlog za mojo odločitev. V bistvu je Factor Racing edina ekipa, za katero bi bil pripravljen dirkati na kontinentalni ravni. Pri moji odločitvi za vrnitev je šlo za kombinacijo razlogov in z odločitvijo sem zelo zadovoljen."

Zaveda se, da začenja iz ničle

Povedal je še, da so že govorice o njegovi vrnitvi dvignile precej prahu. "V Braziliji in v svetu gorskega kolesarstva v Evropi imam zelo veliko navijaško bazo in mislim, da ni prav veliko ljudi pričakovalo, da sem bom vrnil na dirke, še manj pa, da se bo to zgodilo v cestnem kolesarstvu. To je nekaj, kar sem hranil kot skrivnost in kot sanje. Glede na to, da sem te sanje (o cestnem kolesarstvu, op. p.) že opustil, ni prav veliko ljudi pričakovalo, da se bom vrnil, kaj šele v drugi disciplini. Mislim, da je bila novica za mnoge vznemirljiva in precejšnje presenečenje," je dejal Brazilec, ki ima na Instagramu več kot pol milijona sledilcev.

Zaveda se, da ga na cestnem kolesu čaka konkreten učni zalogaj. "Gre za velik izziv, ki ga jemljem zelo resno. Vem, da začenjam z ničle in da me čaka veliko učenja. Spoznati moram, kako deluje ekipa, kako deluje peloton, kdo so moji moštveni kolegi. Svoje prve dneve v ekipi dojemam kot prve dni v šolskih klopeh. Seveda imam ogromno izkušenj kot športnik, kot gorski kolesar, kjer sem prav tako začel z ničle. Nikoli nisem veljal za talenta, zato sem moral res trdo delati. V tem procesu sem se ogromno naučil in to moram uporabiti tudi zdaj. Za to si bom vzel čas. Seveda ga pri teh letih nimam več v izobilju, se pa zavedam, da se moram začeti učiti od začetka."

Avancini si je po uradni predstavitvi vzel čas tudi za bralce Sportala.

INTERVJU: Henrique Avancini

Kakšen je bil občutek, ko ste po toliko letih in toliko kilometrih na gorskem kolesu sedli na cestno kolo?

Zelo drugačen. Res je, da sem vajen tudi cestnega kolesa, a do zdaj sem ga vedno uporabljal le za trening, dirkal pa sem na gorskem kolesu. Na cestnem kolesu sem moral kar precej prilagoditi svoj položaj, temeljito sem moral spremeniti tudi trening. Vse je novo in velik izziv, zato je tudi moje navdušenje toliko večje.

Leta 2023 ste končali zelo uspešno kariero v gorskem kolesarstvu. Ste takrat verjeli, da je vaša zgodba tekmovalca končana ali ste pustili delno odprta vrata, da se nekoč vendarle vrnete?

Niti ne. Če sem povsem iskren, sem leta 2023, ko sem napovedal upokojitev, resno verjel, da je to to, da sem športu dal vse, kar sem lahko, tudi sebe, in enostavno nisem več imel dovolj energije, da bi še lahko dirkal na vrhunski ravni. Odločitev je bila takrat dokaj dokončna.

No, je pa tudi res, da sem že dan po sprejeti odločitvi svojemu trenerju v telefonskem pogovoru namignil, da je edina stvar, ki je na svojem seznamu želja še nisem odkljukal, ta, da bi dirkal na cesti. O tem sva se zelo dolgo pogovarjala in odločil sem se, da pustim idejo ob strani, da vidim, kako bom glede tega razmišljal čez nekaj mesecev. Morda si bom premislil, morda pa tudi ne. In res, približno junija, julija lani sem se končno spet počutil sveže, prerojeno – predvsem psihično. In potem sem začel razmišljati, rekel sem si v redu, morda bi moral poskusiti. Morda je to darilo, ki sem si ga moral podariti.

Kaj bo za vas v cestnem kolesarstvu največji izziv?

Mislim, da me čaka veliko učenja, da bom zares razumel ta šport. Običajno sem zelo dober učenec, a bistvo je, da nimam prav veliko časa. Star sem 35 let, kmalu jih bom imel 36, zato je pomembno, da se čim hitreje naučim vsega, kar je mogoče. To bo zame največji izziv. Kar zadeva fizično pripravljenost, sem še vedno v zelo dobri formi. Pravzaprav me je predsezonski trening zelo presenetil, saj sem na treningih dosegal neverjetne številke. Zdaj gre le za to, da to prenesemo na dirke na cesti. Tudi to bo velik izziv. Zame je vse to zelo novo.

Kje bo vaš bazni tabor? Boste živeli v Sloveniji?

Zagotovo bom nekaj časa preživel tukaj v Sloveniji, vendar bom poleg kolesarstva še vedno sodeloval pri nekaterih drugih projektih, športnih, pa tudi socialnih projektih v Braziliji, zato bom moral večkrat potovati v domovino. Poleg tega potrebujem sonce (smeh, op. p.). Danes je v Sloveniji res čudovit dan, a nisem prepričan, da je vedno tako. Jaz pa potrebujem sonce, da se napolnim z energijo.

V Braziliji ste ogromno pripomogli k razvoju gorskega kolesarstva. Ali menite, da bi vaš prehod v cestno kolesarstvo lahko imel podoben vpliv na zagon te panoge v vaši domovini? Trenutno v profesionalnem kolesarstvu ni prav veliko predstavnikov Brazilije.

Res je, v preteklosti smo sicer imeli nekaj kolesarjev, ki so bili uspešni, a od takrat je minilo že kar nekaj časa. Mislim, da je bila kultura cestnega kolesarstva v Braziliji toliko let na napačni poti, da bi jo s težavo obrnili. Mislim celo, da je Brazilija ena redkih držav na svetu, kjer je gorsko kolesarstvo precej večje kot cestno. Za primerjavo, delež prodaje gorskih koles je 80 odstotkov, cestnih pa je 20 odstotkov, kar pomeni, da je res ogromno prostora za rast in razvoj.

Brazilci so na splošno zelo navdušeni nad kolesarstvom. Šport je v zadnjih desetih letih doživel velik razcvet in zelo sem ponosen, da sem del tega. Da, mogoče lahko k razvoju cestnega kolesarstva v Braziliji tudi sam nekaj prispevam. Imam pa zdaj zagotovo precej drugačne ambicije kot prej, saj je to nekaj, kar želim narediti zase. V svoji karieri gorskega kolesarja sem šport vedno postavljal pred sebe, zato mislim, da se moram zdaj, ko me čaka veliko učenja in to v kratkem času, bolj osredotočiti nase. Ampak ja, verjetno bom pomagal pritegniti pozornost Brazilcev tudi k cestnemu kolesarstvu. Tukaj moramo stvari začeti graditi na novo.

Ste z ekipo Factor Racing sklenili enoletno pogodbo ali gre za daljše sodelovanje?

Mislim, da sem prestar, da bi dobil pogodbo, daljšo od enega leta (smeh, op. p.). Ampak šalo na stran, v tem času se želim najprej preizkusiti, potem pa bomo razmišljali o dolgoročnejših projektih. To je torej začetek. Videli bomo, kako bo ekipa napredovala in na kakšnih dirkah bomo dirkali v bližnji prihodnosti. Si pa očitno želim doseči čim več. Moj glavni cilj je, da bi dirkal na grand touru. To je moj cilj za prihodnji dve leti.

Člani kontinentalne kolesarske ekipe Factor Racing:

Henrique Avancini (Brazilija, 35)

Paul Wright (Nova Zelandija, 27)

Adam Bradáč (Češka, 18)

Maj Flajs (Slovenija, 20)

Marcel Gladek (Slovenija, 19)

Nejc Komac (Slovenija, 21)

Jaka Marolt (Slovenija, 19)

Sven Aleksander Mernik (Slovenija, 18)

Gal Oblak (Slovenija, 18)

Grega Podlesnik (Slovenija, 20)

Visoki cilji. Prvi test vas čaka že v sredo, na enodnevni dirki Umag Classic. Kaj se mora zgoditi, da boste v cilju zadovoljni?

Grele na to, da bo dirka v Umagu moja prva dirka na cestnem kolesu, bo šlo bolj ali manj za razumevanje, kako peloton sploh deluje. Noge se dobro vrtijo, motor je pripravljen, moram pa še zgraditi pravo samozavest. Mislim, da je to bistvo. Ko bom dovolj samozavesten in ko bom res razumel šport, takrat bom lahko začel razmišljati o zmagovanju na dirkah nižjega ranga. Toda vse dokler ne pridem do te točke, da bi se počutil udobno sredi kaosa, mislim, bom osredotočen samo na učenje in razumevanje ter pridobivanje občutka, kako je biti sredi kolesarske karavane.

Glede na to, da prihajate iz sveta gorskega kolesarstva, me zanima, ali poznate izjemno obetavno slovensko gorsko kolesarko Marušo Terezo Šerkezi?

Da, slišal sem zanjo. Videl sem tudi nekaj njenih rezultatov in nekaj videov na internetu. Mislim da je to odlična novica za slovensko kolesarstvo, kjer ste imeli tudi že v preteklosti kar nekaj izjemnih gorskih kolesarjev. Lepo je videti, da imate spet nekoga, ki lahko med Slovence prenese nekaj sreče in navdušenja nad gorskim kolesarstvom.

Kaj in kdo vas navdušuje v cestnem kolesarstvu?

Mislim, da je cestno kolesarstvo danes precej bolj zdrav šport kot nekoč (Avancini ima pri svojem opisu na Instagramu zapisano misel Sledi Jezusu, trdo delaj in se ne dopingiraj!, op. p.), je pa zaradi vseh številk in nadzora nad vsakim detajlom postalo tudi bolj dolgočasno.

Pa vendar ni vse dolgočasno, verjetno so v karavani tudi kolesarji, ki vas navdušujejo?

Seveda, navdušujejo me predvsem kolesarji, ki so nekoliko bolj divji (smeh, op. p.). Se pravi kolesarji, ki počnejo nepričakovane stvari, kot so na primer napadi veliko veliko kilometrov pred ciljno črto ali potegnejo kakšne druge presenetljive poteze.

Govorite o kolesarski številki ena (Tadeju Pogačarju)?

Da, on je verjetno tisti, ki se za take poteze odloči največkrat, tako da je zelo razburljivo spremljati, kaj počne.

Koledar dirk Henriqueja Avancinija v prvem delu sezone:

5. 3. - Umag Classic

9. 3. - Poreč Classic

13. 3. - Istrian Spring Tour

30. 3. - I feel Slovenia VN Adria Mobi

