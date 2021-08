Hauptmana hoteli prepričati, a ni šlo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je potrdil v sporočilu za javnost, v katerem je tudi povedal, da bodo za reprezentanco na bližajočem evropskem in svetovnem prvenstvu skrbeli Marko Polanc, Gorazd Štangelj in Andrej Cimprič.

"Veseli bi bili, če bi podaljšal selektorsko pogodbo, a odločitev Hauptmana spoštujemo in se mu zahvaljujemo za opravljeno delo," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik.

Hauptman je delo selektorja opravljal od leta 2016, ko je zamenjal prav Štanglja. V tem času je dosegel veliko uspehov, vrhunci pa so srebrna kolajna Primoža Rogliča na svetovnem prvenstvu v kronometru, Rogličev naslov olimpijskega prvaka v kronometru in olimpijski bron Tadeja Pogačarja v cestni preizkušnji.