Za uvod švedsko zmagoslavje, Vita Movrin 47.

Rissveds je imela v cilju 27 sekund prednosti pred Američanko Savillo Blunk in 45 pred njeno rojakinjo Haley Batten. Na uvodni tekmi pa je manjkala lanska zmagovalka skupnega seštevka, Nizozemka Puck Pieterse.

"Že prejšnji teden sem nastopila na isti progi in bila takrat premalo potrpežljiva. To sem imela ves čas v glavi. Bilo pa je težko, z napadi vse do zadnjega kroga. Za mano sta bili Američanki, ki se med sabo borita za olimpijsko vozovnico. Sama imam vsaj to prednost, da imam Pariz že zagotovljen," je po tekmi za prireditelje povedala zmagovalka.

Movrinova in Žakljeva za olimpijsko vozovnico

Triindvajsetletna Vita Movrin na uvodni tekmi ni potrdila lanskih dosežkov, ko se je uvrščala med najboljših 35 in ob bok doslej najboljši Slovenki v tem športu Tanji Žakelj. Prav Movrin in trikratna olimpijka Žakelj se bosta med sabo pomerili tudi za vozovnico za Pariz 2024.

V Parizu, kjer sta traso Movrin in Žakelj preizkusili že lani, bosta olimpijska krosa na sporedu 28. julija za ženske in dan kasneje za moške, kjer pa slovenskih predstavnikov ne bo. Prav tako ne na današnji moški tekmi v Braziliji.

Evropsko prvenstvo, ki ob svetovnem pokalu prinaša pomembne točke za nastop na OI, bo v Romuniji na sporedu med 8. in 12. majem. Svetovno prvenstvo bo konec avgusta v Andori.