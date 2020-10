Giant, velikan med kolesi za vse, ki bi radi hitreje, več in elektriko

Stopite korak nazaj in ne razmišljajte samo o cilju, ampak bolj o avanturi, izkušnji. Kolo vam lahko omogoči, da začnete znova uživati v potovanju in doživite več z veliko, malo ali nič pomoči.

Navdušenje, ki je preseglo vse

Z vsemi uspehi slovenskih kolesarjev se je ljubezen do tega športa razširila med vse ljudi, ki obožujejo svobodo gibanja, učenja in raziskovanja. Kolo je tisti športni pripomoček, ki nam ponuja nekaj, česar ne moremo doživeti drugače. S prihodom električnih koles pa smo postali še samostojnejši, zmogljivejši in močnejši.

Hitreje lahko premagujemo klance, opravimo daljše razdalje in se še bolj zabavamo na raznih stezicah, ki so nam bile prej nedosegljive. Privoščite si ultimativno svobodo in si podarite kolo, ki vam bo omogočalo, da svoje kolesarske avanture dvignete na višjo raven.

Nove dimenzije kolesarjenja lahko odkrijete s kolesi znamke Giant, ki velja za velikana med kolesarskimi znamkami na svetu. Giant je proizvajalec tudi drugih večjih znamk, kot so Scott, Trek in Colnago ter druge.

Doživeti svoje sanje

Ljubiteljem gorskega kolesarjenja, ki si želijo še boljše kolesarske izkušnje, je Giant predstavil novo kolo Trance X E+ Pro 29er 625wh, tokrat v električni različici, ki vam bo omogočilo doživeti tisto, o čemer ste do sedaj samo sanjali.

Električni pogon lahko prilagodite svojim željam – lahko vključite poln pogon in si olajšate poganjanje pedalov, lahko pa poganjate le pedale in tako uživate v popolnem gorsko-kolesarskem treningu. Elektrika omogoči od 0 pa do 350% dodatka moči.

140-milimetrski hod na zadnjem amortizerju ter 150-milimetrski hod spredaj in napredna nastavljiva geometrija okvirja, ki so jo oblikovali za 29-colska kolesa, vam bodo omogočili učinkovito spopadanje z vašimi najljubšimi stezami.

Majhni motorji, zmogljive baterije

Doba električnih koles je tu in ni poti nazaj. Še vedno obožujemo preprostost klasičnih koles, a s pomočjo elektrike lahko doživimo več.

Elektromotorje SyncDrive so razvili v sodelovanju z Yamaho in so med najmanjšimi, a tudi med najmočnejšimi. In kar je pri e-kolesih najpomembnejše – v kombinaciji s Panasonicovimi baterijami EnergyPak vam med vsemi tekmeci pomagajo premagati največje razdalje.

Napredek pri baterijah je tisto, kar ljubitelji e-koles spremljajo z največjim zanimanjem. Na večini koles Giant in Liv letnika 2020 so baterije z zmogljivostjo 500 Wh, novost so baterije z močjo 625 Wh in več. Na voljo je tudi baterija "range extender" z močjo 250 Wh, ki podaljša zmogljivost motorja.

Z motorjem SyncDrive Pro in baterijo EnergyPak 500 kolesar v idealnih razmerah prevozi dobrih 140 kilometrov.

Kako hitro se napolni kolesarska baterija?

To je odvisno od posamezne baterije. Tista z močjo 500 Wh se bo napolnila v treh urah in pol. Če pa polnimo s pomočjo tehnologije SmartAssist, pa se baterija do 60 odstotkov svoje zmogljivosti napolni v uri in pol. Za baterije z manjšo močjo velja, da se napolnijo hitreje.

Kakšno hitrost doseže električno kolo?

Zaradi varnosti je hitrost električnih koles z evropsko zakonodajo omejena na 25 kilometrov na uro, zato je električni pogon omejen na to hitrost. Ko kolo enkrat doseže to hitrost, električni pogon preneha delovati, dokler hitrost ne upade pod to vrednost, vendar vas motor ne zaustavlja.

Giantova znamka za ženske, LIV, ki ne pozna kompromisov

E-kolesa so prihodnost. Na fotografiji težko pričakovani model za kolesarke: Liv Vall Pro, 625wh. Znamka Liv je namenjena samo ženskam.

Giant izdeluje tudi znamko koles za ženske Liv, ki ima geometrijo okvirjev prilagojeno prav za ženske. Giant je edini proizvajalec na trgu, ki kolesa za ženske razvija in izdeluje povsem ločeno. Na voljo so kolesa za gorsko kolesarjenje, tudi z električnim pogonom, ter kolesa za vsakodnevno kolesarjenje po mestu, cesto in makadam. Kolekcija znamke Liv ponuja za vsako kolesarko natanko tisto, kar potrebuje.

Kolesarski center z največjo ponudbo koles Giant Letos odprt kolesarski center s servisom Giant Ljubljana na Samovi ulici 14 ima 400 m2 in lastno parkirišče. Giant je že desetletja na čelu razvoja vrste tehnologij tako pri izdelavi okvirjev iz aluminija kot iz karbonskih vlaken, zadnje desetletje pa tudi med električnimi kolesi. Največja izbira koles in e-koles Giant ter znamke ženskih koles Liv je v novi trgovini Giant Ljubljana, kjer e-kolesa pomenijo kar polovico razstavljenih koles. Podjetje Freestyle, d. o. o., z Giantom sodeluje že skoraj tri desetletja in je s trgovinama v Ljubljani in Mariboru največji ponudnik koles te znamke v Sloveniji, hkrati pa tudi največji ponudnik e-koles pri nas. V trgovini Giant Ljubljana na Samovi ulici 14 za Bežigradom, ki so jo odprli letos, je razstavljenih najmanj 120 koles, med njimi približno polovica električnih. Trgovini Giant/Freestyle v Ljubljani in Mariboru sta tudi med redkimi v Sloveniji, ki imata tudi v času letošnjega povečanega povpraševanja in oteženih dobav na zalogi še dovolj veliko izbiro koles. Tudi akcijske cene so ostale nespremenjene.

Ponudba z letnico 2021

Legendarno cestno kolo Giant TCR, ki piše zgodovino cestnega kolesarstva že več kot dve desetletji, bo v letu 2021 povsem prenovljeno.

V trgovinah Freestyle so na voljo tudi kolesa naslednjega modelnega leta, torej z letnico 2021. Stalni uspešnici med gorskimi kolesi sta modela Trance in Reign. Oba imata za leto 2021 predvidenih nekaj novosti.

Za cestne kolesarje pa prihaja povsem novi vsestranski TCR. Veliko zanimanja je tudi za kolesa za makadamske ture.

V prostorni trgovini je pestra izbira dodatne opreme, skrbijo pa tudi za servis koles.

