Potem ko je med letoma 2016 in 2023 osvojil štirinajst medalj na velikih tekmovanjih kolesarstva na stezi, bo italijanski kolesar Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) od leta 2025 opustil tekmovanja na dirkališčih in se popolnoma osredotočil na cestne dirke, poroča spletna stran cyclingnews.com.

"Na dirkališčih enostavno manjka velikih dogodkov, zato bom čas, ki sem ga do zdaj namenjal velodromu, namenil treningom na cesti, kjer je urnik tekmovanj bolj zgoščen. Težko se je osredotočati na dva športa, na svetovnih prvenstvih in svetovnem pokalu na dirkališču tako ne bom več sodeloval," je na dogodku na univerzi v Milanu dejal dvakratni svetovni prvak ter olimpijski podprvak v cestnem kronometru in olimpijski prvak leta 2021 v ekipnem zasledovanju na dirkališču.

Kot napoved njegove odločitve je šestkratni svetovni prvak v posamičnem zasledovanju preskočil svetovno prvenstvo oktobra na Danskem. Letos je na olimpijskih igrah v Parizu osvojil bronasto medaljo v ekipnem zasledovanju in srebrno kolajno na cestnem kronometru, na katerem je bil sekund počasnejši od zmagovalca Evenepoela, za njim pa je zaostal tudi na svetovnem prvenstvu v Švici.

Ganna bo stezo še naprej uporabljal stezo kot del svojega treninga za cestne preizkušnje, na katerih želi čim več zmagovati.

