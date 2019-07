Švicarji evropski prvaki, Slovenci 12.

Tanja Žakelj in sotekmovalci so končali na 12. mestu.

Tanja Žakelj in sotekmovalci so končali na 12. mestu. Foto: Grega Stopar

Švicarski gorski kolesarji so zmagovalci štafetne dirke, prve discipline na evropskem prvenstvu v Brnu. Za sedem sekund so prehiteli Italijane in za 34 sekund Dance. Slovenci Rok Naglič, Matevž Govekar, Tanja Žakelj, Vita Movrin in Jakob Klemenčič so končali na 12. mestu med 17 uvrščenimi reprezentancami.