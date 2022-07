Nekdanji član ekipe PogiTeam evropski prvak, Eržen deveti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji član razvojne ekipe Pogi Team, ki jo je ustanovil dvakratni zmagovalec Toura Pogačar, je za 19 sekund ugnal Norvežana Joergna Nordhagna, 2:02 minute je zaostal tretjeuvrščeni Francoz Leo Bisiaux. Šestnajstletni Eržen je za zmagovalcem zaostal 2:33 minute. Od ostalih Slovencev je bil Natan Gregorčič 31., Aljaž Turk pa 45.

#EuroRoad22 - Jan Christen 🇨🇭 is the new Road Juniors European Champion



Full results > https://t.co/xneyrqKKFo pic.twitter.com/sFWGS1Ma6a — UEC_cycling (@UEC_cycling) July 9, 2022

V ženski mladinski konkurenci sta Pija Galof in Špela Colnar zasedli 51. oz. 52. mesto. Za zmagovalko, Francozinjo Eglantine Rayer, sta zaostali 8:52 minute. Srebro in bron sta osvojili Italijanki Eleonora Ciabocco in Federica Venturelli.

EP v mlajših kategorijah se bo končalo v nedeljo s preizkušnjama mlajših članov in članic do 23. leta.