Na cestni dirki DP v Radovljici pričakujemo dvoboj Tadeja Pogačarja in Mateja Mohoriča.

Na cestni dirki DP v Radovljici pričakujemo dvoboj Tadeja Pogačarja in Mateja Mohoriča. Foto: Vid Ponikvar

Danes se bodo kolesarke in kolesarji v Radovljici in okolici spopadli za naslove državnih prvakinj in prvakov še na cestni dirki. Če najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar v četrtek na kronometru na Pokljuko ni imel resnejše konkurence, mu bo danes poskušal štrene mešati še en naš odličen profesionalec Matej Mohorič. Naslov prvaka sicer brani veteran Kristijan Koren. V ženski konkurenci elite bo dvojno krono poskušala osvojiti Urška Žigart, naslov prvakinje pa brani Eugenija Bujak.

V nedeljo bodo v Radovljici in okolici na sporedu cestne dirke za naslove državnih prvakov v kolesarstvu. Glavna favorita med člani sta na razgibani preizkušnji Tadej Pogačar in Matej Mohorič. Člani se bodo na 156 km dolgo traso podali ob 14.30, članice pa ob 10.30.

Naslov brani Kristijan Koren

Največ zanimanja je za moško preizkušnjo, ki se bo po ocenah organizatorjev, Kolesarskega kluba Bled, končala nekaj po 18.30. Favorita sta predvsem Mohorič in Pogačar, naslov pa bo po uspešnem pobegu lani v Mariboru branil Kristijan Koren. Tudi Luka Mezgec bo na startu in tudi Kranjčan je lahko nadvse nevaren, če bi bila denimo Pogačar in Mohorič preveč zadržana na klancih.

Koren je lani ugnal Matevža Govekarja in Mezgeca. Mohorič lani ni nastopil, prav tako ne Pogačar. Zadnji doslej v karieri še ni osvojil naslova državnega prvaka na cesti, tri naslove ima v kronometru. Zadnjega je osvojil v četrtek na Pokljuki, ko je s časom 29:43 za več kot pet minut ugnal najbližjega tekmeca, poroča STA.

Pogačar bolj za trening?

"Počutim se dobro, zapestje ni idealno, a to ne vpliva na moje noge. Upam, da bo zapestje zdržalo skozi celotno Dirko po Franciji. Seveda mi ta predstava daje samozavest. Psihično sem pripravljen, bolj svež, tako da ta konec tedna je na državnem prvenstvu idealna priložnost, da pretegnem noge in napolnim pljuča," je v četrtek po zmagi na državnem prvenstvu v kronometru na Pokljuki povedal Pogačar.

Štiriindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ne cilja na naslov, bolj ima v mislih iskanje tekmovalnega ritma po zlomu zapestja in uspešnem okrevanju. "Državno prvenstvo je druga pesem. Ne bom sam na cesti, zato je zame letos malo bolj nevarno. Moram potrkati po lesu, da se ne bo nič zgodilo, a nikoli ne veš. Skušal bom dirkati čim bolje in najti kar najboljši občutek za dirkanje," pravi.

Pogačar in njegova zaročenka Urška Žigart sta v četrtek osvojila naslova državnih prvakov v vožnji na čas. Foto: Vid Ponikvar

Mohorič mu ne verjame

Na drugi strani je Mohorič prepričan, da si Pogačar želi majico z državnimi simboli, s katero bi nato dirkal na Dirki po Franciji. "Govoril sem z njim, je osredotočen na majico državnega prvaka, kar bi bilo lepo in prav, saj bo glavni favorit za zmago na Dirki po Franciji ob Jonasu Vingegaardu. Bomo videli. Udarili se bomo. Zmagal bo najmočnejši ali tisti, ki bo imel največ sreče," je v nedeljo v Novem mestu po zmagi na zadnji etapi 29. dirke Po Sloveniji povedal Mohorič.

Osemindvajsetletnik je pred šestimi dnevi na domači dirki Po Sloveniji slavil sploh prvo etapno zmago. Z drugim mestom v skupnem seštevku pa dokazal, da je pred Dirko po Franciji, ta se bo začela 1. julija v španskem Bilbau, v dobri formi.

"Pred startom se ne bom predal. Dober trening bo pred Dirko po Franciji. Nimam česa izgubiti, lahko pa dobim majico državnega prvaka," je še dodal član Bahrain Victoriousa. Ob njem bo v dresu te ekipe startal še Matevž Govekar. Tudi Pogačar bo imel pri UAE Team Emirates družbo v Domnu Novaku. Glede na številčno zasedbo bo nevarna tudi ekipa Adria Mobil, iz vrst katere prihaja lanski zmagovalec Koren. Ta bi lahko s hitrim begom in številnimi kolesarji v njem otežila dirko najboljšim.

Vseeno pa je na koncu pričakovati spopad za zmago med Pogačarjem in Mohoričem, sploh glede na formo obeh pred Dirko po Franciji. Pogačar naslova državnega prvaka s cestne dirke še nima, Mohorič ima dva.

Foto: zajem zaslona

Člane čaka 156 kilometrov dolga trasa s skupno 2.640 višinskimi metri. Krog okoli Radovljice je dolg 19,5 km in ima dva krajša vzpona. Prvega po 8,2 km do Zgornje Dobrave, drugega pa dober kilometer in pol pred ciljem. Ta vsebuje tudi odsek z maksimalnim naklonom 22 odstotkov.

Dvojna krona za Urško Žigart?

Mlajši mladinci in starejše mladinke bodo odprli spored ob 8.30 in opravili tri kroge s skupno dolžino 58,5 km (990 višinskih metrov), starejše mladince in članice pa ob 10.30 čaka pet krogov ter 97,5 km (1.650 m). Člani se bodo ob 14.30 podali na osem krogov ter 156 km dolgo pot z 2.640 višinskimi metri.

Bo Žigartovi zapretila Urša Pintar? Foto: Vid Ponikvar

Med članicami se obeta zanimiva preizkušnja, dvojni naslov na letošnjih preizkušnjah državnega prvenstva pa lovi Urška Žigart. Pogačarjeva zaročenka je prepričljivo dobila četrtkov kronometer na Pokljuki, z zadnjimi izidi v svetovni seriji pa vse bolj stopa v ospredje. Za zmago se bo udarila z Eugenio Bujak, Uršo Pintar in Špelo Kern, piše STA. Tudi Žigartova napada svoj prvi naslov državne prvakinje na cestni dirki, na zadnjih dveh prvenstvih je slavila Bujakova, prav tako leta 2019, medtem ko je bila slovenska prvakinja leta 2020 Pintarjeva.

Foto: zajem zaslona

Državni prvaki na cestni dirki: 2022: Kristijan Koren (Adria Mobil)

2021: Matej Mohorič (Bahrain Victorious)

2020: Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2019: Domen Novak (Bahrain-Merida)

2018: Matej Mohorič (Bahrain-Merida)

2017: Luka Mezgec (Orica-Scott)

2016: Jan Tratnik (Amplatz-BMC)

2015: Luka Pibernik (Lampre-Merida)

2014: Matej Mugerli (Adria mobil)

2013: Luka Pibernik (Radenska)

2012: Borut Božič (Astana)

2011: Grega Bole (Lampre)

2010: Gorazd Štangelj (Astana)

2009: Mitja Mahorič (Radenska finančna točka)

2008: Borut Božič (Collstrop)

2007: Tadej Valjavec (Lampre)

2006: Jure Golčer (Perutnina Ptuj)

2005: Mitja Mahorič (Perutnina Ptuj)

2004: Uroš Murn (Phonak)

2003: Tadej Valjavec (Fassa Bortolo)

2002: Boris Premužič (Perutnina Ptuj Krka Telekom)

2001: Martin Derganc (Krka)

2000: Andrej Hauptman (Vini Caldirola)

1999: Tadej Križnar (Sava)

1998: Igor Kranjec (Perutnina Radenska Rog)

1997: Sašo Sviben (Radenska Rog)

1996: Bogdan Ravbar (Krka)

1995: Gorazd Štangelj (Krka)

1994: Martin Hvastija (Rog)

1993: Marko Velkovrh (Rog)

1992: Valter Bonča (Astra)

1991: Sandi Šmerc (Astra) Državne prvakinje na cestni dirki: 2022: Eugenia Bujak (UAE Team ADQ)

2021: Eugenia Bujak (Ale BTC Ljubljana)

2020: Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana)

2019: Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana)

2018: Polona Batagelj (BTC City Ljubljana)

2017: Polona Batagelj (BTC City Ljubljana)

2016: Polona Batagelj (BTC City Ljubljana)

2015: Polona Batagelj (BTC City Ljubljana)

2014: Polona Batagelj (BTC City Ljubljana)

2013: Polona Batagelj (E.Leclerc-Klub Polet)

2012: Polona Batagelj (Klub Polet Garmin)

2011: Polona Batagelj (Klub Polet Garmin)

2010: Polona Batagelj (Klub Polet Garmin)

2009: Sigrid Corneo (Menikini-Selle Italia)

1996: Vida Uršič (Stop Team Jezersko)

1995: Minka Logonder (Proloco Scott)

1994: Vida Uršič (Proloco Scott)

1993: Minka Logonder (Proloco Scott)

1992: Minka Logonder (Janez Peternel)

1991: Marija Trobec (Soča)

