Po poročanju belgijske Sporze in kolesarskega portala Cyclingnews, pri krovni kolesarski organizaciji UCI razmišljajo o nadaljnih disciplinskih sankcijah zoper mladega poljskega kolesarja ekipe Bahrain Victorious Filipa Maciejuka, ki je v nedeljo povzročil množičen padec na dirki po Flandriji in posledično odstop več kolesarjev.

Maciejuk se je na družbenih omrežij takoj opravičil za svojo napako:

I’m really sorry for my mistake and causing the crash today. I hope all those involved are in good health and safe.This should not happen and was a big error in my judgement. — Filip (@FilipMaciejuk) April 2, 2023

Eden od ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates Tim Wellens je pri padcu utrpel zlom ključnice, Ben Turner (Ineos Grenadiers) pa si je v nesreči zlomil roko. Zaradi posledic padca je z dirko – in to zadnjo dirko po Flandriji v karieri - predčasno končal tudi Peter Sagan (TotalEnergies). Na tleh se je znašel tudi eden od glavnih favoritov Wout van Aert (Jumbo-Visma), a se je z okrvavljenim kolenom hitro vrnil na kolo in nadaljeval z dirko.

The moment Bahrain Victorious rider Filip Maciejuk caused the crash in the peloton, attempting to ride back onto the road 💥#RVV23 pic.twitter.com/ixym03232A — Eurosport (@eurosport) April 2, 2023

Povzročitelja množične nesreče Maciejuka so sodniki po ogledu videoposnetka izključili z dirke, UCI pa je zdaj napovedal, da razmišljajo o nadaljnih sankcijah. 22-letni Poljak se je sicer takoj po padcu opravičil na družbenih omrežjih, a časa ni mogel zavrteti nazaj in izničiti posledic nesreče.

UCI: Maciejuk bo stopil pred disciplinsko komisijo

"Hočemo biti zgled," je v zvezi s tem za Sporzo povedal koordinator pri UCI Peter Van Den Abeele. "Njegov manever je bil povsem napačen. Nikoli ne smeš ogroziti varnosti svojih sotekmovalcev. Vsekakor bi lahko sledili nadaljnji ukrepi. Stopil bo pred disciplinsko komisijo, pri čemer morebitna suspenzija in/ali dodatna globa nista izključeni. Ne moremo pustiti, da takšna poteza mine brez kazni," je bil jasen Van Den Abeele.

Kolesarji so do zdaj pogosto uporabljali jarke, kolesarske steze, pločnike in celo makadamske odseke ob robovih cest, da bi izboljšali svoj položaj na dirki, vendar pa so množične nesreče in posledične nevarnosti za ostale kolesarje na dirki UCI prisilile, da uvede strožja pravila in kazni za tiste, ki jih kršijo.

"Gre za negativen trend, ki se ga moramo otresti. Želimo biti zgled in kolesarjem sporočiti, da smo vsi skupaj odgovorni za našo varnost," je dejal Van Den Abeele.

Pod drobnogledom tudi taktika ekipe DSM

Pri UCI so prav tako potrdili, da preiskujejo nenavadno taktiko ekipe DSM na nedeljski Dirki po Flandriji. Približno 126 kilometrov pred ciljem, ko se je glavnina vzpenjala na Korteeker, se je pet kolesarjev ekipe DSM, skupaj z Johnom Degenkolbom, kar naenkrat postavila na čelo glavnine in povsem upočasnila tempo, celo do te mere, da so nekateri kolesarji morali sestopiti s kolesa, nato pa so nenadoma spet pospešili.

Njihova taktika sicer ni bistveno vplivala na potek dirke, je pa pritegnila ogromno negativnih komentarjev. V sarkastičnem tonu je ekipi DSM na družbenih omrežjih čestital tudi drugouvrščeni Mathieu van der Poel. Nekaj podobnega je prejšnji teden na dirki skozi Flandrijo poskusila tudi ekipa Trek-Segafredo, tudi oni so se iz istega razloga znašli pod drobnogledom Ucija.

