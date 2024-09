Cesta se bo postavila pokonci: čas za napad Rogliča in Massa

Ben O'Connor zadnji dan v rdeči majici? Foto: Guliverimage Kolesarje na dirki po Španiji so na zahtevni 15. etapi od Infiesta do vrha slovitega asturijskega velikana Cuitu Negru (142,9 km). Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) bo etapo začel z drugega mesta v skupnem seštevku in skušal nadaljevati trend zmanjševanja zaostanka v primerjavi z vodilnim Benom O'Connorjem. Osemindvajsetletni Avstralec, član ekipe Decathlon AG2R, je imel po zmagi v šesti etapi v skupnem seštevku 4:51 minute naskoka pred Rogličem. Ta je zaostanek vztrajno topil, v petek pa vodilnemu vzel skoraj dve minuti. V seštevku je po sobotni etapi zaostajal še 1:21 minute. Tretji Španec Enric Mas, za katerega pravijo, da bo pravzaprav on glavni Rogličev tekmec za skupno zmago, pa je za O'Connorjem 3:01 minute.

Profil zahtevne 15. etape na dirki po Španiji, ki utegne premešati vrstni red v skupnem seštevku. Foto: A. S. O.

Roglič bo pozitivni trend skušal nadaljevati v 15. etapi, ki bo kolesarje popeljala na vrh Cuitu Negruja. Gre za zelo zahteven klanec, ki je dolg 18,9 kilometra s povprečnim naklonom 7,4 odstotka, na Vuelti pa so ga doslej uporabili le enkrat, in sicer leta 2012.

Same številke vzpona skrivajo nekaj pasti. Zahtevna sta predvsem dva več kilometrov dolga odseka z nakloni precej nad deset odstotkov. Še posebej v oči bodejo zadnji trije kilometri, ko bo treba v povprečju premagati več kot 13-odstotni del klanca. "Ogledal sem si ta vzpon z Vuelte 2012. Res je epski vzpon, zelo zahteven. V življenju sem odpeljal že številne zahtevne klance, to bo še eden za ta seznam," je po sobotni etapi, v kateri so najboljši varčevali z močmi, povedal O'Connor. Že v petek se je videlo, da je ranljiv.

Brutalni zaključni vzpon. Dolg je, najbolj strm pa v zadnjih treh kilometrih. Foto: A. S. O.