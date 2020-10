V živo: poseben dan za Rogliča, grd padec Španca

14.50, 105 km do cilja: Grd padec Hectorja Saeza (Caja Rural-Seguros RGA), ob padcu mu je počila tudi čelada, a po nekaj minutah je lahko nadaljeval z etapo. Za zdaj.

14:40: Presek po prvi uri vožnje; vodilna Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) in Juan Felipe Osorio (Burgos-Bh) sta prevozila 41,1 km, njuna prednost pred glavnino pa je zdaj okoli tri minute.

14.30, 118 km do cilja: Prednost vodilnih dveh ubežnikov je le še 3 minute in 20 sekund. Tudi povprečna hitrost je naglo padla - iz prej izjemnih 46,8 km/h je zdaj 41,4 km/h.

14.20: 127 km do cilja: Kot se je pričakovalo, etapa je zelo mirna. Vse gre po načrtih. Ubežnika imata še vedno veliko prednost, a glavnina je vse skupaj zmanjšala za minuto (4:07).

14.10, 133 km do cilja: Povprečna hitrost kolesarjev je kar 46,8 km/h.

14.00: Prednost obeh ubežnikov je še krepko narasla. Vodilna imata že več kot pet minut naskoka pred glavnino (5:14).

Roglič ravno danes praznuje 31. rojstni dan: "Ponavadi kar dobro zažuramo, saj je že konec sezone, a letos je vse skupaj drugače. Vseeno upam, da bomo tudi danes uživali in da bo dan minil brez pretresov. Lahko rečemo, da smo v dobrem položaju, a moramo ostati zbrani. Najprej danes, nato tudi v naslednjih dneh."

Roglič ni edini, ki danes praznuje. Rojstni dan ima tudi Emils Liepins (Trek) in Martin Salmon (Sunweb).

13.50, 9 km: Vodilna Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) in Juan Felipe Osorio (Burgos-Bh) na popuščata, po slabih 10 km vožnje imata že več kot tri minute prednosti (3:19).

13.40, 5 km: Prednost ubežnikov je hitro narasla. Po petih kilometrih je prednost že preko minute (1:25).

13:35: Imamo prvi pobeg! Kolesarja Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) in Juan Felipe Osorio (Burgos-Bh) sta si privozila pol minute prednosti.

Prvi favorit: Vsi govorijo o članu Quick-Step Sam Bennett.

