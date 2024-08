Na 79. kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu osma etapa od Ubede do Cazorle (158,7 km). Gre za razgibano traso z zelo zahtevnim pet kilometrov dolgim ciljnim klancem. Slovenski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) bo dan začel kot drugi v skupnem seštevku. Etapa se bo začela ob 13.49 in se po predvidevanjih organizatorjev končala slabe štiri ure kasneje.