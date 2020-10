V živo: v Španiji napet dan, Roglič lovi rdečo majico

133 km do cilja - Sedmerici kolesarjev je vendarle uspelo s pobegom. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Julien Simon (Total Direct Energie) in Angel Madrazo (Burgos-BH) so si hitro prikolesarili prednost. Ta na 27. kilometru znaša 3:20.

Na čelu glavnine je ekipa Ineos Grenadiers, ki ima v svojih vrstah v rdeče oblečenega Richarda Carapaza.

The fight for the Break is on! 👊👊👊

Lots of attacks and a really high pace, but no clear Breakaway yet. At km 20 8 riders had a 9" gap on the Peloton.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/O7cRrZfqiC