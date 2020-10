Kdo lahko ogrozi rdečega Rogliča?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trasa tretje etape Vuelte gre praktično ves čas navzgor, štart je na 390 metrih nad morjem, že na 62. kilometru etape pa se bodo dvignili nad 1.000 m. n. v. in tam ostali vse do konca. Prvi kategorizirani klanec etape je Alto de Oncala (1.457 m .n. v.), a 17-kilometrski vzpon tretje kategorije z 2,6 % povprečnega naklona nikomur ne bi smel povzročati težav, zato pa se "ognjemet" pričakuje na zaključnem klancu dneva, Laguni Negra (1.735 m. n. v.), ki ima povprečno naklonino "le" 5,8 %, a ta v zaključku vzpona znaša od 9,5 do 10 %.

Foto: A. S. O.

Prve gorske točke bodo delili na 79. kilometru etape, pred zaključnim 8,6-kilometrskim klancem, karavano na 148. kilometru čaka še leteči cilj.

Vodilni kolesar na dirki Primož Roglič brani devet sekund prednosti pred Ircem Danom Martinom (Israel StartUp Nation), pa 11 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (Ineos), 17 pred Kolumbijcem Juoanom Estebanom Chavezom (Mitchelton Scott) ter Špancem Enricom Masom (Movistar). Rogličeva močna nizozemska ekipa Jumbo Visma ne bi smela imeti prevelikih težav z nadzorovanjem dirke, obetamo si lahko scenarij, ki smo ga letos že videli na Dirki po Franciji.

Foto: A. S. O.

Preostala Slovenca na dirki, Matej Mohorič in Grega Bole, bosta delala za aduta moštva Bahrain McLaren, Nizozemca Wouta Poelsa, ki pa v skupnem seštevku zaseda šele 21. mesto in za Rogličem zaostaja tri minute in tri sekunde.

Tretja etapa Vuelte se bo začela ob 13.15.

Skupni vrstni red po dveh etapah: 1. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 8;09:41

2. Daniel Martin (Irs) Israel Start-Up Nation + 0:09

3. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 0:11

4. Esteban Chaves (Kol) Mitchelton-Scott 0:17

5. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 0:17

6. Hugh Carthy (VBr) EF Pro Cycling 0:20

7. Sepp Kuss (ZDA) Team Jumbo-Visma 0:26

8. George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 0:56

9. Felix Grossschartner (Avt/Bora-hansgrohe) 0:59

10. Marc Soler (Špa/Movistar) 1:04

…

47. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren) 20:32

131. Grega Bole (Slo) Bahrain-McLaren) 34:01

