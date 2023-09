Po dolgem času spet etapa za sprinterje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spet priložnost za Kadena Grovesa in sprinterje.

Specialisti za sprinte vse od 12. etape letošnje Dirke po Španiji trpijo v klancih in čakajo na novo priložnost. Danes jo bodo vendarle dočakali, na vrsti je namreč povsem ravninska 19. etapa, dobrih 177 kilometrov dolga preizkušnja od La Baneze do Iscarja, kjer se bodo za zmago spopadli sprinterski asi. Pričakovati je mogoče nov obračun Avstralca Kadena Grovesa in Kolumbijca Juana Sebastiana Molana.