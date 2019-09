V živo: po nešportni potezi Movistarja Roglič in favoriti spet skupaj

Le še tri etape nas ločijo do zaključka Vuelte 2019, ki je v središču slovenske športne javnosti kot še nikoli do sedaj. Kaj ne bi bila, ko pa je Primož Roglič v odličnem položaju za skupno zmago, prvo slovensko na eni od treh največjih dirk na svetu. Za nameček je v ugodnem položaju za visoko končno uvrstitev na svoji prvi tritedenski dirki tudi čudežni deček slovenskega kolesarstva Tadej Pogačar, ki se bori za majico najboljšega mladega kolesarja.

V živo: 19. etapa

Med padcem jo je resno skupil Tony Martin. Njegovo moštvo Jumbo-Visma je na družbenem omrežju že objavilo, da je Nemec odstopil.

16:33: Do cilja je še 37 kilometrov. Skupina devetih ubežnikov ima pred Rogličem, Valverdejem in preostalimi favoriti za skupno zmago še vedno minuti in 20 sekund prednosti.

16.17: Skupina z Valverdejem je le upočasnila in počakala na Rogliča. Velika skupina z rdečo majico, v kateri so vsi favoriti za skupno zmago, je zdaj združena. Za devetimi ubežniki, med katerimi ni več Novaka, zaostaja minuto in 40 sekund.

16.08: 54 kilometrov pred ciljem ima vodilna skupina 54 sekund prednosti pred triom zasledovalcev Valverdejem, Quintano in Pogačarjem, ki so se izognili množičnemu padcu in ušli skupini z rdečo majico.

15:59: 65 kilometrov pred ciljem je prišlo do množičnega padca, v katerega je bil udeležen tudi Primož Roglič in večina njegovih moštvenih kolegov. Množičen padec precej nešportno poskušajo izkoristiti pri Movistarju. Valverde in Quintana sta pognala na vso moč, stik z njima drži le Pogačar. Trio ima pred Rogličem minuto prednosti. V ospredju je še vedno skupina 10 kolesarjev, ki ima pred zasledovalci minuto prednosti.

15:41: Dobrih 80 kilometrov pred ciljem še naprej v begu skupina desetih kolesarjev, z njo tudi Novak. Njihova prednost je slaba minuta in pol pred glavnino z Rogličem in glavnimi protagonisti dirke.

15.28: Kolesarje spremlja dež. 90 km do cilja skupina desetih kolesarjev, v kateri je tudi Domen Novak, še naprej beži. Pred glavnino z Rogličem, Pogačarjem in preostalimi glavnimi orožji za skupno zmago, ima minuto in pol prednosti.

15.10: Še 100 km so cilja. Glavnina z vsemi najboljšimi še vedno strnjena. Pred njo pa 11 ubežnikov, med katerimi je tudi Domen Novak. Njegova prednost znaša minuto in 22 sekund.

14:55: Med ubežniki še deseterica. Poleg Slovenca Domna Novaka (Bahrain-Merida)še Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Lawson Craddock (EF Education First), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Tsgabu Grmay (Mitchelton Scott), Ben O’Connor (Team Dimension Data), David de la Cruz (Team Ineos), Nikias Arndt (Team Sunweb) in Peter Stetina (Trek-Segafredo). Predost znaša 3,35.

14:20: Še 138 do cilja. Ubežniki imajo 2,35 prednosti pred glavnino z vsemi najboljšimi.

14:10: Oblikovala se je skupina enajstih ubežnikov. Med njimi je tudi Domen Novak. Primož Roglič je kot prvi mož ekipe Lotto NL-Jumbo seveda "dovolil" pobeg, saj v skupnem seštevku prav vsi ubežniki zaostajajo krepko več kot eno uro.

14:05: Gorski cilj tretje kategorije. Na vrhu prvi Bruno Armirail.

13:50: Prvi in hkrati edini omembe vreden vzpon.

13:45: Poskusi prvih pobegov.

13:40: Štart! Primož Roglič v rdeči, Tadej Pogačar v zeleni majici.

Kdo so nosilci majic?



Rdeča majica: Primož Roglič

Zelena majica: Primož Roglič (nosi jo Tadej Pogačar)

Pikčasta majica: Geoffrey Bouchard

Bela majica: Miguel Angel Lopez

Kaj čaka kolesarje?



Kolesarji so se zahodno od Madrida podali na 165 km dolgo pot od Avila do Toleda. Gre za ravninsko etapo, na kateri edini gorski cilj (3. kategorije) karavano čaka že kmalu po štartu. V nadaljevanju hribolazci ne bodo imeli priložnosti za ustvarjanje večjih razlik. Pričakovati gre šprinterski obračun za zmago.



Bolj vroče bo v soboto, ko bo na sporedu precej bolj razgibana trasa, ki prinaša tudi pet gorskih ciljev, poleg tega pa je vzpon predviden tudi v samem zaključku. To bo tudi odločilni dan. Dirka po Španiji se bo sicer končala v nedeljo z ravninsko etapo Fuenlabrada-Madrid.

Vrstni red na dirki pred 19. etapo

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 71:16:54

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 2:50

3. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 3:31

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 4:17

5. Tadej Pogacar (Slo/UAE Emirates) 4:49

6. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 7:46

7. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 9:46

8. Carl Fredrik Hagen (Nor/Lotto Soudal) 11:50

9. James Knox (VBr/Deceuninck-QuickStep) 12:44

10. Marc Soler (Špa/Movistar) 21:09

...

110. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 3:29:27

114. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 3:34:26