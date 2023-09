Etapa za sladokusce in razkrivanje kart, cilj na mitskem Angliruju

Končno je napočil dan, ki so ga ljubitelji kolesarstva in klancev težko čakali. 17. etapa Dirke po Španiji od mesta Ribadesella do mogočnega Angliruja bo dolga samo dobrih 124 kilometrov, ima pa kar 3.269 višinskih metrov. Etapa, ki bo ključna ali pa vsaj ena od ključnih v končnem razpletu Vuelte, se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.40, uradno ob 13.57, cilj na vzponu pa naj bi dosegli med 17.15 in 17.45.