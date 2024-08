Rogliča v lovu na sekunde čakata dva klanca, a spust proti cilju

Primož Roglič je na petkovi etapi dirke po Španiji z močnim pospeševanjem v zadnji klanec ušel tekmecem za skupno zmago in zdaj za rdečo majico Benom O'Connorjem zaostaja samo še minuto in 21 sekund. V soboto sledi še ena etapa na severu Španije, sicer razgibana z dvema kategoriziranima klancema, a s spustom do cilja.

Ben O'Connor Foto: Guliverimage Primož Roglič je na petkovi zahtevni etapi na dirki po Španiji zablestel v polnem sijaju in več kot prepolovil zaostanek za vodilnim v generalni razvrstitvi iz Avstralije Benom O'Connorjem. Trikratni zmagovalec španske pentlje v letih 2019, 2020 in 2021 je na petkovi preizkušnji od Luga do Puerto de Ancaresa na zadnjem vzponu pokazal svoje mišice in se vodilnemu O'Connorju približal na 1:21 minute, prednost pred tretjeuvrščenim Špancem Enricom Masom, ki naj bi bil najbolj nevaren slovenskemu asu za končno zmago, pa povečal na 1:41 minute.

Foto: A. S. O.

Kisovčana to soboto čaka razgibana etapa med krajema Villafranca del Bierzo in Villablino v dolžini 200,5 km. Karavana bo morala premagati dva gorska prelaza tretje in prve težavnostne kategorije, predvsem zahteven bo drugi vzpon na 1526 m visoki Puerto de Leitariegos, ki bo dolg 22 kilometrov. Etapa se bo pričela ob 12.35, prireditelji pričakujejo, da se bo končala okoli 17.30.

Foto: A. S. O.

Dirka po Španiji, skupni vrstni red pred 14. etapo:



1. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R)

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:21

3. Enric Mas (Špa/Movistar) +3:01

4. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) +3:13

5. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) +3:20

6. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) +4:12

7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) +4:29

8. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) +4:42

9. David Gaude (Fra/Groupama/FDJ) +4:44

10. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) +5:17