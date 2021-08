Priložnost za Tratnika ali Polanca? Roglič bo moral biti pazljiv.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Dirki po Španiji je čas za 12. etapo, ki bo imela dva gorska cilja. A ciljna črta ne bo na vrhu, saj bosta sledila še spust in nekaj kilometrov vožnje po ravnini do vroče Cordobe. Obeta se torej lepa priložnost za etapni uspeh za Jana Tratnika (Bahrain-Victorious) in morda Jana Polanca (UAE Emirates), če jima uspe priti v beg in če se v ozadju v glavnini ne bodo odločili loviti ubežnikov. Primoža Rogliča in preostale tekmece v boju za skupno zmago čaka poglavitno delo konec tedna, a je tudi v takšnih etapah pazljivost potrebna.

Današnje dogajanje na Vuelti se bo začelo ob 12.56 z zaprto vožnjo v Jaenu, kilometer 0 pa bodo kolesarji dosegli ob 13.14, ko se bodo sledili poizkusi pobegov.

Videti je, da bi se lahko danes Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) z nekaterimi somišljeniki odcepil od glavnine in se podal proti cilju. Tudi Jan Polanc (UAE Emirates) bi lahko poskusil, videli pa bomo, kaj bodo dejansko povedali cesta in kolesarji.

Vse pa bodo morali na 175 kilometrov dolgi trasi narediti 2.054 višinskih metrov. Prvi gorski cilj bo na 113. kilometru, glavni akterji pa se bodo takrat podali na Alto de San Jeronimo. Dolg je kar 13,3 kilometra, a je povprečna naklonina le 3,3-odstotna, zato ima predznak III. kategorije.

Foto: A.S.O.

Bolj zahteven bo Alto del s 14-odstotnim naklonom, na katerem se bodo dodeljevale tudi bonifikacijske sekunde. Gorski cilj II. kategorije se bo začel 26 kilometrov pred ciljem. Po 7,2 kilometra vožnje bo dirka vodila do vrha s 5,6-odstotnim povprečnim naklonom. Sledil bo spust in še približno deset kilometrov vožnje po ravnem delu do vnovičnega prihoda v Cordobo, kjer bo cilj etape.

Favoriti za skupno zmago se danes ne bodo udarili za etapni uspeh, saj trasa ni pisana njim na kožo. Svoje delo so opravili že včeraj pri izjemno strmem zaključku, v katerem si je Primož Roglič spet pokoril rivale in se odpeljal do druge etapne zmage na letošnji Vuelti. A smo se lahko že večkrat prepričali, da mora biti pazljivost prisotna na vsakem koraku, saj se tudi v tovrstnih etapah lahko zgodi marsikaj nepredvidljivega.

V skupnem seštevku je še vedno vodilni Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche-Wanty-Gobert), ki bi lahko imel rdečo majico v svoji lasti vse do konca sobotne gorske etape − v petek je namreč na sporedu še ravninska etapa.